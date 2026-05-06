4月に三原市で土の中から見つかった男性の遺体と、発見のきっかけとなった東広島市の殺人事件。2つの事件には、ある”接点”があることがわかりました。



■廣原記者リポート

「遺体が見つかってきょうで1週間です。ブルーシートや規制線は剥がされていて、現場には多くのお花やお酒などが供えられています。」



遺体が発見された現場では、捜索のため掘り起こされていた場所が元に戻され、手を合わせる人の姿が見られました。





■亡くなった男性の知人「お世話になった気持ちと感謝の気持ちで一杯だったんで来ました。」「ずっと面倒みてくれてたんで、つらいですね。」4月29日、三原市沼田の会社の敷地内で自営業の徳田雅希さん(29)が土の中から遺体で見つかりました。事件発覚から1週間。犯人は捕まっていません。周辺の住民は不安を募らせています。■現場付近の住民「まさかこんな近くでああいう事件が起こるとは思いもしなかったですけどね。早く犯人が捕まってくれればええですけどね。」遺体発見のきっかけとなったのは数か月前に起きた別の事件でした。■建物が燃える音2月16日、東広島市で会社役員の川本健一さんが殺害された殺人・放火事件。その捜査の過程で、徳田さんの遺体が見つかりました。川本さんが殺害された自宅と徳田さんの遺体が見つかった場所は、約35キロ離れています。この2つの事件の接点が少しずつ明らかになってきました。■廣原記者リポート「遺体が見つかった現場の向かいにある民家の敷地は、かつて川本健一さんが代表を務めていたリフォーム会社が、改修工事を請け負っていたことがわかりました。」川本さんの会社は、遺体発見現場のすぐそばにある民家をガレージに改修する工事を行っていたということです。また、知人によると徳田さんのLINEのアカウントが東広島の事件が起きた2月16日に消えていたことも新たに分かりました。警察は合同捜査本部を設置し、東広島と三原の2つの事件の関連を詳しく調べています。【2026年5月6日放送】