元日向坂46富田鈴花、美脚のぞく制服姿「スタイル抜群」「まだまだ現役でいける」と反響
【モデルプレス＝2026/05/06】元日向坂46の富田鈴花が5月5日、自身のInstagramを更新。制服姿を公開し、反響を集めている。
【写真】25歳元日向坂46「透明感がすごい」美脚スラリの制服姿
富田は「制服着たから写真たくさん撮っちゃった とりあえずピースだよね」とつづり、制服姿を複数枚投稿。木目調の壁を背景に、ネイビーのジャケットとグレーのプリーツスカート、ハイソックスを合わせた王道制服スタイルでピースポーズでカメラ目線の立ち姿を披露している。
また「本日21時からスタジオゲスト、そして再現VTRに出演いたします！」と添えて、同日放送の日本テレビ系「ザ！仰天ニュース 衝撃の身近な危険スペシャル」（火曜よる9時〜）への出演を告知している。
この投稿には「制服姿似合ってる」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「清楚な雰囲気が素敵」「まだまだ現役でいける」「透明感がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元日向坂46「透明感がすごい」美脚スラリの制服姿
◆富田鈴花、制服ショット公開
富田は「制服着たから写真たくさん撮っちゃった とりあえずピースだよね」とつづり、制服姿を複数枚投稿。木目調の壁を背景に、ネイビーのジャケットとグレーのプリーツスカート、ハイソックスを合わせた王道制服スタイルでピースポーズでカメラ目線の立ち姿を披露している。
◆富田鈴花の投稿に反響
この投稿には「制服姿似合ってる」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「清楚な雰囲気が素敵」「まだまだ現役でいける」「透明感がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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