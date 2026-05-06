お笑いコンビ、バナナマン日村勇紀（53）が5日放送のTBS系「バナナサンドSP」に出演。元NKKアナウンサーで妻の神田愛花（45）に怒られた話を明かした。

日村は「最近怒られた話」をテーマに切り出した。「俺はこの前、奥さんにね、ドジャースの（フレディ）フリーマンって知ってる？ フリーマンにあれだね、ちょっと似てるね？って言ったら、『やめてよ！』って」と爆笑しながら説明。「フリーマンは格好いいからね」とフォローを入れていた。フリーマンはドジャース大谷翔平投手と打線の中軸を担うスーパースターで一塁手。

Xでは当該部分の切り抜き動画が拡散されていた。Xでは「日村さんひどいな〜w そりゃ奥様に怒られてもしょうがないってw」「笑いすぎてスマホ落としてガラスフィルム割れましたwww 体調崩してんだから大人しくしててほしい」「特に悪意はないだろうけど、うん、ないだろうきっと日村もフリーマンのことがめっちゃ好きなんだろう多分。うん、たぶん…」などと書き込まれていた。

日村は現在、体調不良で休養中。今放送は収録回。