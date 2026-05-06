上原浩治、不動産所有数を事も無げに明かす…仰天 関西で矢部浩之＆黒田有らと共演
元メジャーリーガーの上原浩治が、きょう6日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に登場する。
【写真】上原浩治、矢部浩之＆黒田有らと「ゼニ」ポーズ
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や話題の店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は「人生の決断！成功にベットできるかSP」と題し、関西ゆかりの成功者たちが、岐路に立った時、どちらの道を選んだのか、クイズ形式でその歩みをひも解く。
「ラ コリーナ近江八幡 元ヤン兄弟の決断！」「関西の偉人・小林一三の決断人生」「全国制覇へ！野望に満ちた大阪王将の決断」のエピソードで盛り上がる。
スタジオゲストの上原は、番組初登場。矢部が「これまで購入した中で一番高かったものは？」と聞くと、「家かな」と答え、現在の所有不動産数を「アメリカとあわせて5〜6軒」と事も無げに明かし、見取り図・盛山晋太郎は「1回言ってみたい！」と仰天する。
出演
MC：矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー）、
進行：盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：上原浩治、羽野晶紀、品川祐（品川庄司）
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR 出演：ヤナギブソン（ザ・プラン9）、ギャロップ（林健、毛利大亮）
おいでやす小田、コロコロチキチキペッパーズ（ナダル、西野創人）
吉本新喜劇座員/ケン、松浦真也、清水啓之、森田まりこ
【写真】上原浩治、矢部浩之＆黒田有らと「ゼニ」ポーズ
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や話題の店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は「人生の決断！成功にベットできるかSP」と題し、関西ゆかりの成功者たちが、岐路に立った時、どちらの道を選んだのか、クイズ形式でその歩みをひも解く。
スタジオゲストの上原は、番組初登場。矢部が「これまで購入した中で一番高かったものは？」と聞くと、「家かな」と答え、現在の所有不動産数を「アメリカとあわせて5〜6軒」と事も無げに明かし、見取り図・盛山晋太郎は「1回言ってみたい！」と仰天する。
出演
MC：矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー）、
進行：盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：上原浩治、羽野晶紀、品川祐（品川庄司）
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR 出演：ヤナギブソン（ザ・プラン9）、ギャロップ（林健、毛利大亮）
おいでやす小田、コロコロチキチキペッパーズ（ナダル、西野創人）
吉本新喜劇座員/ケン、松浦真也、清水啓之、森田まりこ