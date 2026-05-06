女優の観月ありさが６日までに自身のＳＮＳを更新。歌手で女優の小泉今日子との２ショットを披露し、話題になっている。

観月はインスタグラムで「小泉今日子さんの還暦ライブ『ＫＫ６０ コイズミ記念館』を見に武道館に行ってきました」と報告すると、小泉と寄り添い笑顔を見せる２ショットをアップした。続けて「ステージ構成や衣装も素晴らしく 昔から知っているキョンキョンの名曲の数々も聴けて感動の嵐でした！」とあふれる思いをつづった。

さらに「パフォーマンスも勿論ですが。今、思っている事、伝えたい事をＭＣや曲を通してキチンと発信している姿に自分が還暦を迎えた時に。こんなに素敵でキラキラしていられるだろうか なんて思ったりして凄く刺激を受けました」と率直な思いも記し、「やはり唯一無二の存在 小泉今日子という人は凄い人です」「キョンちゃんありがとう」と感謝をつづった。

この投稿には「ありさちゃんとキョンキョンのツーショット嬉しいし、本当に素敵なお二人」「元祖小顔ペア 最強ですね！」「小泉さんとありささんのツーショットもキラキラです」「小さい顔日本一のお二人 最高〜」「二人とも綺麗だなぁ」などの声があがっている。

観月はまた「最後から二番目の恋チームに混ぜて頂いてお写真も撮って頂きました」ともつづり、小泉に加え、俳優の中井貴一、飯島直子、白本彩奈とともに写った豪華すぎる５ショットも披露。これには「わぁー めっちゃ豪華」「中井貴一さんと観月ありささん じゃじゃ馬ならしのドラマコンビですね」「このメンバーで新ドラマが観たい」「感無量！」など反響が寄せられていた。