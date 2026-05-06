【C.C.【再販26】】 予約期間：5月22日23時59分 9月 再販予定 価格：19,800円 【C.C.水着ver.【再販26】】 予約期間：5月29日23時59分 10月 再販予定 価格：20,900円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「C.C.【再販26】」と「C.C.水着ver.【再販26】」を、それぞれ9月や10月に再販する。価格は「C.C.【再販26】」が19,800円、「C.C.水着ver.【再販26】」が20,900円。

本製品は、アニメ「コードギアス 反逆のルルーシュ」より、「C.C.」が拘束着や水着を纏った姿をフィギュア化したもの。シリーズ20周年を記念して過去に発売された商品を再び商品化している。

「C.C.【再販26】」は、キャラクターデザインの木村貴宏氏が完全監修しており、拘束着に身を包みながらも躍動感があり、ボディラインを美しく立体化している。

「C.C.水着ver.【再販26】」は、キャラクターデザインの木村貴宏氏の完全監修のもと、大胆なポーズとボディラインを美しく表現しており、水着のディテールにもこだわって造形している。

「C.C.【再販26】」

「C.C.水着ver.【再販26】」

仕様：彩色済み完成品フィギュア サイズ：全高 約230mm 素材：ATBC-PVC、ABS仕様：彩色済み完成品フィギュア サイズ：全高 約280mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design

(C)2006-2017 CLAMP・ST

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。