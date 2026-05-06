神様もついに働き方改革!?リモート神に引きこもりニート神…斬新な設定だが妙にリアルな神だらけのシェアハウス【作者に聞く】
【漫画】本作を読む
入院した祖母から突然「うちのシェアハウス、神様が住んどるんよ」と打ち明けられた主人公・美兎。さすがに「それはボケでは？」と疑うが、「ボケとらん！正気じゃよ!!」と一喝される。半信半疑のまま、祖母の代わりに管理を任されたシェアハウス「山野荘」へ向かうと、そこにはなぜかイケメンの神々が普通に暮らしていた――という、なかなかパンチの効いた設定だ。本作『山野荘の山野さん』を手がけたのは、漫画家の夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さん。神様×現代社会というユルくて不思議な世界観について話を聞いた。
本作最大の特徴は、「神様＝万能でありがたい存在」というイメージをいい意味で裏切ってくるところだ。願いをかなえれば当然のように思われ、かなわなければがっかりされる――そんな状況が続けば「もうやだ…神様やめたい」となるのも無理はない。
夏野さんも「神様も一方的に願をかけられて、叶わなかったらダメな神様と失望されて。嫌になるだろうな…と思った」と語る。そこから発想が膨らみ、“引きこもって働かない神様”というユニークな設定が生まれた。
■リモートワークと神様は相性がいい!?
さらに発想は現代へと広がる。古事記の時代には難しかった働き方も、今なら可能ではないかという視点だ。「現代は電子機器や電波があって神様と相性がよさそうだからWeb使えそう」と語る通り、リモートで神業(？)をこなす未来もあり得るのかもしれない。
神様なのにニート、だけど環境さえ整えばオンライン対応――この絶妙なゆるさが本作の魅力である。
■今後はクセ強めな神様たちが続々登場予定
気になる今後の展開については、「巳・戌と神様がいるので、十二支で考えていまして」とのこと。プライドが高そうなインテリ系の神様や、豊満ボディの女神、ゴスロリ系のかわいい女神など、クセの強い面々がスタンバイしているようだ。“大家の山野さんが個性豊かな神様たちを切り盛りする”という、さらににぎやかな構想が進んでいるという。
神様なのにどこか人間くさい、ゆるくてクセになる本作。気になった人は、まずは作品をのぞいてみてほしい。
取材協力：夏野ばな菜(@NatsunoBanana)
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