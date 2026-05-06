ロジクールが首位に立つ マウス人気ランキングTOP10 2026/5/6
「BCNランキング」2026年4月20日〜26日の日次集計データによると、マウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
2位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
3位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
4位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）
5位 PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウス
G-PPD-004WL-STRK（ロジクール）
6位 MX MASTER 4 HIGH PERFORMANCE WIRELESS MOUSE グラファイト
MX2400GR（ロジクール）
7位 Bluetooth4.2マウスM-TM10シリーズ ブラック
M-TM10BBBK（エレコム）
8位 無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRBK（エレコム）
9位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
10位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
2位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
3位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
M220CG（ロジクール）
5位 PRO X2 SUPERSTRIKE LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウス
G-PPD-004WL-STRK（ロジクール）
6位 MX MASTER 4 HIGH PERFORMANCE WIRELESS MOUSE グラファイト
MX2400GR（ロジクール）
7位 Bluetooth4.2マウスM-TM10シリーズ ブラック
M-TM10BBBK（エレコム）
8位 無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRBK（エレコム）
9位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
10位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。