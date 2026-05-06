自宅を掃除したとき、開封済みの目薬や塗り薬などが見つかり、使ってもいいのか迷った経験はありませんか。SNS上では「開封済み目薬って使用期限どのくらい？」「開封済みの塗り薬って1年越しに使ったらヤバい？」などの声が上がっています。

【要注意】「えっ…知らなかった」 これが開封した薬の“使用期限の目安”です！

こうした古い薬を見つけたとき、見た目がきれいだと使いたくなるかもしれませんが、使用期限内でも必ず捨てなければならないのでしょうか。開封済みの薬の使用目安や、正しい処分方法などについて、薬剤師の真部眞澄さんに聞きました。

目薬の使用目安は開封後1カ月

Q.見た目が変わっていなければ、1年前の塗り薬や目薬を使っても問題ないでしょうか。未開封、開封済みかどうかで違いはありますか。

真部さん「使用期限以内で未開封の場合は、直射日光を避けて涼しいところに保管するなど、箱に書かれた適切な保管条件を守っていれば使用することが可能です。しかし、1年前に開封済みの薬は見た目がきれいでも使わないでください。使用期限を迎えていなかったとしても、薬は一度開けると空気中の酸素や水分、細菌に触れてしまうため、その時点で箱に書かれた期限は無効です。使用期限はあくまで未開封の場合と理解してほしいと思います。

薬は食べ物と同じように鮮度が命です。いつのものか分からない不安を感じながら使用するのは健康にもよくありません。治すための薬で悪化すると困るため、期限が切れた薬は大掃除の際などに一気に捨ててしまうのがよいと思います。

薬の使用期限の目安についてですが、例えば目薬は、開封後1カ月が限界です。防腐剤が入っていても、どうしても細菌が繁殖しやすいものなので、古いものを使うとかえって角膜炎になったり、感染症を招いたりする恐れがあります。

チューブの塗り薬の場合は、開封後半年から1年以内が使用期限の目安です。指先が直接チューブの出口に触れるため、そこから雑菌が入り込んでしまいます。それによって成分が変質して酸化してしまうと、かえって皮膚炎を悪化させてしまうため注意しましょう。

また、病院でもらう軟こうが混ざったものは、混ぜた時点で周りの空気に触れているため、開封後1〜2カ月が使用する目安となります。

中身の薬だけを取り出し、処方薬の薬袋や市販薬の箱などを捨ててしまう人がいますが、いつのものか分からなくなってしまいます。処方薬の薬袋は使い終わるまで残し、市販薬の場合は使用期限が書いてあるパッケージの箱を薬と一緒に必ず保管しましょう」

薬は「燃えるゴミ」でOK？

Q.薬は「燃えるゴミ」として捨ててもよいのでしょうか。処分時の注意点を教えてください。

真部さん「基本的には燃えるゴミとして捨てていただいて問題ありませんが、捨て方に注意していただきたいです。錠剤やカプセル剤は、そのまま捨ててしまうと子どもやペットが誤飲してしまうリスクがあります。キャンディーやラムネに見えて、つい手に取ってしまうのです。

そのため、薬はシートから全て出し、新聞紙やいらない封筒に入れて、中身が薬と分からない形にして出しましょう。薬のアルミシートについては自治体によって出し方が変わりますが、プラスチックのマークがあればプラスチックの資源ゴミに出してください。アルミは剥がさなくても問題ありません。

シロップ剤の場合は、薬品をそのまま流しに捨てるのは環境汚染につながるため、古い布や新聞紙などに吸い込ませてから燃えるゴミに捨てましょう。また、冷却スプレーなどのスプレー剤は、ガスを抜いてから不燃ゴミや資源ゴミに捨てるなど、自治体のルールに従って捨ててほしいと思います。

処方薬だと薬袋や説明書に名前が書いてあることが多いので、シュレッダーにかけたり塗りつぶしたりしてプライバシーを守るのが望ましいです。抗がん剤などの一部の処方薬については、環境や人体への影響が強いため、医療機関や薬局での回収が必要なものもあります。残薬がある場合はかかりつけ薬局にご相談ください」

薬が余ったらどうする？

Q.余った薬を薬局に持ち込むと、会計が安くなる制度はありますか。

真部さん「古い薬を返して返金されるという制度はありません。薬は保管方法が重要であり、一度お渡しした薬は品質管理の観点から他の人に使うことができないためです。

しかし、現在服用中の薬が余っている場合にお得になる仕組みはあります。例えば受診の際に、薬が飲み忘れで余っていることを医師に伝えていただければ、医師がその分を減らして処方してくれるでしょう。

また、多くの薬局では飲み忘れて余っている薬の調整を行っており、自宅にある残薬を入れて薬局に持参するための節薬バッグを配っているところもあります。薬局で薬が余っていることを薬剤師に伝えていただければ、薬剤師側から医師にそのことを伝えて次回分を減らしていただくことが可能です。

薬が使用期限切れで使えなくなったらもったいないですし、大量に残っている人もいらっしゃるため、余った分を活用して無駄なく処方していただくことで、薬代を節約することができます。

使えるか分からない薬がある場合や、期限が切れているけど捨て方が分からない薬などがあれば、いつも行っている薬局に持ち込んで薬剤師の指示に従って対処してください。ほとんどの薬局は廃棄物として無償で薬を回収しているため、そのまま薬局側で捨ててくれることもあるでしょう。アドバイスをもらうという形で薬局を利用していただくのもよいと思います」

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使用期限を迎えておらず、未開封で保存方法を守っていれば薬を使用することができる一方、開封済みの古い薬は捨てるべきであることがよく分かりました。治すための薬で症状が悪化したら本末転倒なので、もったいなくても捨てるようにしましょう。