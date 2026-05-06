本妻VS不倫相手の直接対決に 6日放送『サレタ側の復讐』第6話【あらすじ】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00 ※6日は深1：30、『世界卓球2026』の放送延長により放送時間が繰り下がる可能性あり）の第6話が6日放送される。
【場面写真】一触即発!?マイクを握りにらみつける矢吹奈子
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第6話では、夫・義隆（二階堂高嗣）への復讐を完遂し、ついに離婚を突き付けた奈津子。次のターゲットは、麗奈の夫・樹（高松アロハ）。玉の輿に乗ったはずだった麗奈だが、結婚後も女遊びが止まらない夫の樹に、復讐を誓う。
そんな中、樹が経営する会社で、樹の不倫相手であるモデル兼インフルエンサーの愛（青島心）をイメージキャラクターに起用した新商品発表会が行われることを聞きつけ、奈津子と佳乃が記者に扮して潜入することに。しかし、そこに麗奈も乗り込んできて、本妻VS不倫相手の直接対決に。
【場面写真】一触即発!?マイクを握りにらみつける矢吹奈子
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
第6話では、夫・義隆（二階堂高嗣）への復讐を完遂し、ついに離婚を突き付けた奈津子。次のターゲットは、麗奈の夫・樹（高松アロハ）。玉の輿に乗ったはずだった麗奈だが、結婚後も女遊びが止まらない夫の樹に、復讐を誓う。
そんな中、樹が経営する会社で、樹の不倫相手であるモデル兼インフルエンサーの愛（青島心）をイメージキャラクターに起用した新商品発表会が行われることを聞きつけ、奈津子と佳乃が記者に扮して潜入することに。しかし、そこに麗奈も乗り込んできて、本妻VS不倫相手の直接対決に。