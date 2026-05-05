ゴールデンウィークも終盤、熊本県内も各地で賑わっています。

【写真を見る】【熊本初】人喰いワニに吹雪…「科学漫画サバイバル」の世界 絶体絶命の危機を学ぶ子ども達…かたや保護者も「必死です（笑）」

記者「襲いかかるクマに…人間よりも大きなカマキリ！？さらに… ゴールディンウィークなのに吹雪！？大きな大きな人喰いワニ！？不時着した飛行機から脱出！？絶体絶命のシチュエーションがグランメッセ熊本に集結しています」

絶体絶命なイベント

5月10日（日）までの土日祝日に開催されている「絶体絶命！？キミたちのサバイバル」は、「科学漫画サバイバル」シリーズを体験できるイベントで、熊本では初開催です。

――飛行機脱出を体験

7才「こわかった」

5才「たのしかった。ヒューっていった」

小3「こわくなかった」

それぞれの体験ブースに合わせた 危機を乗り越えるための知識が展示され、楽しみながら学ぶことができます。

一方、保護者は…

「今、出てきた」

子ども達が様々なシチュエーションに挑む姿をカメラにおさめようと奮闘していました。

保護者の奮闘、子どものホンネ

母「必死ですね。人が多いので、まず見つけられなくて我が子を。見つけたときはもうバッチリ」

――どんな写真だったらうれしい？

孫「よく撮れていたらうれしい」

祖父母「綺麗に撮れました。撮れたよ」

ゴールデンウィークの思い出が増えたようです。

こどもの日 健やかな成長を！

会場の外には、出店がズラリ。

空には、約200匹のこいのぼりが泳いでいました。

このイベントは、5月10日（日）までの土日祝日に楽しむことができます。