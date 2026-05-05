《一瞬 わからないくらい精悍に!!》

5月5日、歌手の錦野旦（77）が自身のInstagramでこう驚きをつづったのは、ある俳優の“激変近影”についてだった。

浜松での日帰り仕事の帰りにその俳優と品川駅で遭遇し、ツーショットを撮影したという錦野。そこに写っていたのが、俳優の永井大（47）だ。

永井は金のネックレスや腕時計、ティアドロップ型のサングラスを身につけ、日焼けした肌に白髪交じりの口髭をたくわえたワイルドな装いに。かつての爽やかなイメージとは一線を画す姿で、“別人級”の変貌を遂げていた。

この投稿のコメント欄やネット上では、永井の近影に対するさまざまな反応が寄せられている。

《確かにドラマとかによく出てた頃とは随分変わったから、これじゃ分からんね》

《若い時より自然なワイルドさで素敵だね》

《永井大さん、私もわかりませんでした》

永井といえば、’00年の『未来戦隊タイムレンジャー』（テレビ朝日系）でブレイクした“元戦隊ヒーロー俳優”。その後もドラマ『特命係長 只野仁』（テレビ朝日系）や『サラリーマン金太郎』（TBS系）といった人気シリーズに出演し、端正なルックスと高い身体能力で人気を博してきた。

俳優業にとどまらず、バラエティ番組『スポーツマンNo.1決定戦』（TBS系）でも活躍し、“運動神経抜群の俳優”としても知られている。私生活では’14年に中越典子（46）と結婚し、二児の父でもある。

そんな永井の“現在地”について、芸能関係者はこう語る。

「永井さんは今年3月、24年間所属したケイダッシュを退所し独立。退所時の報告では、《より一層様々な事にチャレンジ》していきたいと意欲を明かしていました。実際、最近はラジオ出演に加えて、チャリティーフットサルへの参加や、プライベートで鉄棒に挑戦する動画の発信など、活動の幅を広げています。

こうした動きとあわせて、外見の変化も含め、現在は新たな方向性を模索している段階にあるとみられます。俳優業に軸足を置きつつも、それ以外の分野にも積極的に取り組もうという意識が強いのでしょう」

新たな道を歩み始めた永井。その“変化”は今後どのような形で結実するのだろうか。