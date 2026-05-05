一緒にいるとしんどい...【男性がめんどくさいと思う】女性の共通点3選

男性が「一緒にいると疲れる…」と感じる女性には、いくつかの共通点があります。そこで今回は、体験談やインタビューをもとに、「男性がめんどくさいと思う女性の共通点」をご紹介します。彼との関係をよりよいものにするためのヒントにしてみてくださいね。

感情の起伏が激しすぎる ちょっとしたことで機嫌が悪くなったり、些細なことで涙を流したり…というように、感情の起伏が激しすぎる女性に対して、男性は「振り回されている気がして疲れる」と感じることがあります。 もちろん、感情を表に出すこと自体は悪いことではありませんが、自分の気持ちをコントロールする意識を持つことで、彼もあなたとの関係を心地よく感じるはずですよ。

常にかまってほしがる 「今なにしてるの？」「どうしてすぐ返信くれないの？」など、彼の行動を逐一気にしたり、頻繁に連絡を求めたりしていませんか？ 男性は自分の時間も大切にしたいもの。 そのため、彼のペースを考えずに「もっとかまってほしい！」という気持ちを押しつけすぎると、負担に感じてしまうことがあります。 適度な距離感を意識し、彼の時間も尊重することが、関係を長続きさせる秘訣ですよ。

ネガティブ発言が多い 「私なんてどうせ…」「どうせ○○でしょ？」などといったネガティブな発言を頻繁にすると、彼も一緒にいるのがしんどくなってしまいます。 もちろん、不安や悩みを話すこと自体は悪いことではありませんが、それが毎回のデートで続くと、彼も「自分ではどうしようもない」と感じてしまうでしょう。 彼との時間はなるべく楽しく過ごせるよう心がけると、関係もよりよいものになりますよ。 いかがでしたか？ 今回は、「男性がめんどくさいと思う女性の共通点」をご紹介しました。 ぜひ参考にして、彼と良好な関係を築いてくださいね。

ライター Ray WEB編集部