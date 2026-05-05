◆春季高校野球大阪府大会▽５回戦 大阪桐蔭１０―１港＝７回コールド＝（５日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

今春のセンバツで春夏１０度目の優勝を果たした大阪桐蔭が、５回戦で港にコールド勝ちで８強に進出した。

センバツでは登板機会がなかった小泉凛太郎（３年）が５回を１安打１失点。記録員登録だった左腕・井上友吾（３年）が２イニングを１安打無失点と好投した。西谷浩一監督は「夏に向けて複数の投手が必要なので、公式戦に投げることに意義があると思います」と話した。

西武・中村剛也内野手（４２）の長男・勇斗は「５番・一塁」で先発出場。２回無死一塁の第１打席では左前安打を放つなど３打数１安打。指揮官は「いい状態なので、今のところサードかファーストでスタメンで使っています。クリーンアップ？ そこは期待も含めて。やってもらいたいと思って」と語った。

勇斗は「今はチャンスを与えてもらっている立場なので、チャンスをつかみ取れるようにやるしかない」と気合。センバツを経験し「甲子園で（ヒットが）出たというのは自信になっている」と語った。