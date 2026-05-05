欧州株 総じて堅調、休み明け英株は軟調も
欧州株 総じて堅調、休み明け英株は軟調も
東京時間17:45現在
英ＦＴＳＥ100 10282.95（-80.98 -0.78%）
独ＤＡＸ 24228.17（+236.90 +0.99%）
仏ＣＡＣ40 8024.49（+48.37 +0.60%）
スイスＳＭＩ 13085.35（+82.02 +0.62%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:45現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49215.00（+136.00 +0.28%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7255.00（+24.75 +0.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27926.50（+150.50 +0.54%）
東京時間17:45現在
英ＦＴＳＥ100 10282.95（-80.98 -0.78%）
独ＤＡＸ 24228.17（+236.90 +0.99%）
仏ＣＡＣ40 8024.49（+48.37 +0.60%）
スイスＳＭＩ 13085.35（+82.02 +0.62%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
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ダウ平均先物JUN 26月限 49215.00（+136.00 +0.28%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7255.00（+24.75 +0.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27926.50（+150.50 +0.54%）