欧州株　総じて堅調、休み明け英株は軟調も
東京時間17:45現在
英ＦＴＳＥ100　 10282.95（-80.98　-0.78%）
独ＤＡＸ　　24228.17（+236.90　+0.99%）
仏ＣＡＣ40　 8024.49（+48.37　+0.60%）
スイスＳＭＩ　 13085.35（+82.02　+0.62%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:45現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49215.00（+136.00　+0.28%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7255.00（+24.75　+0.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　27926.50（+150.50　+0.54%）