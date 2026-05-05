東京市場は「こどもの日」の祝日で休場

中国株式市場は「労働節」のため5日まで休場、6日に取引を再開

韓国市場は「こどもの日」の祝日で休場



17:00 パネッタ伊中銀総裁、イベント講演

23:00 ボウマン米FRB副議長、講演



6日

0:40 レーンECBチーフエコノミスト、会議「気候、自然、物価安定」出席

1:30 バーFRB理事、ウッズ英中銀副総裁、国際金融規制会議出席（質疑応答あり）



EU財務相理事会



米主要企業決算

ＡＭＤ、ファイザー、ペイパル、デュポン、ハーレー・ダビッドソン



※予定は変更されることがあります。

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