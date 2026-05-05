これからの予定【発言・イベント】
東京市場は「こどもの日」の祝日で休場
中国株式市場は「労働節」のため5日まで休場、6日に取引を再開
韓国市場は「こどもの日」の祝日で休場
17:00 パネッタ伊中銀総裁、イベント講演
23:00 ボウマン米FRB副議長、講演
6日
0:40 レーンECBチーフエコノミスト、会議「気候、自然、物価安定」出席
1:30 バーFRB理事、ウッズ英中銀副総裁、国際金融規制会議出席（質疑応答あり）
EU財務相理事会
米主要企業決算
ＡＭＤ、ファイザー、ペイパル、デュポン、ハーレー・ダビッドソン
※予定は変更されることがあります。
中国株式市場は「労働節」のため5日まで休場、6日に取引を再開
韓国市場は「こどもの日」の祝日で休場
17:00 パネッタ伊中銀総裁、イベント講演
23:00 ボウマン米FRB副議長、講演
6日
0:40 レーンECBチーフエコノミスト、会議「気候、自然、物価安定」出席
1:30 バーFRB理事、ウッズ英中銀副総裁、国際金融規制会議出席（質疑応答あり）
EU財務相理事会
米主要企業決算
ＡＭＤ、ファイザー、ペイパル、デュポン、ハーレー・ダビッドソン
※予定は変更されることがあります。