東京市場は「こどもの日」の祝日で休場
中国株式市場は「労働節」のため5日まで休場、6日に取引を再開
韓国市場は「こどもの日」の祝日で休場

17:00　パネッタ伊中銀総裁、イベント講演
23:00　ボウマン米FRB副議長、講演

6日
0:40　レーンECBチーフエコノミスト、会議「気候、自然、物価安定」出席
1:30　バーFRB理事、ウッズ英中銀副総裁、国際金融規制会議出席（質疑応答あり）

EU財務相理事会

米主要企業決算
ＡＭＤ、ファイザー、ペイパル、デュポン、ハーレー・ダビッドソン

※予定は変更されることがあります。