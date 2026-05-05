松橋力蔵監督が負傷していた長友佑都の状況に言及

FC東京は5月5日、6日に控える明治安田J1百年構想リーグ第15節のジェフユナイテッド千葉戦に向け、冒頭15分間の公開トレーニングを行った。

トレーニング後、囲み取材に応じた松橋力蔵監督が、負傷していたDF長友佑都について話した。

小平グラウンドには、4連勝中の上昇気流が流れていた。選手たちの表情も明るく、長友も声を張った。「そこいけ！」。MF佐藤龍之介もボール回しのトレーニングでは、飛び跳ねて喜びを爆発させるようなシーンもあった。

そのなかで、負傷していた長友とFW長倉幹樹もトレーニングに合流。長友は「頑張ります」と残り4試合に向けた気持ちを吐き出した。松橋監督も復帰した2人が出場可能か問われると、「もちろんです」と話し、「あとはちょっと対話しながらっていう感じではあります」と、千葉戦のメンバー入りを示唆した。

15日には、6月に開幕する北中米ワールドカップのメンバー発表も控えている。松橋監督は「やっぱりワールドカップ行ってほしいというのは当然あります」と長友の選出を願い、「十分そこに立つだけのコンディションを積み上げてきています。メディカル的にも時間をかなり要したなかで今、（トレーニングで）ピッチに立っています」と話した。

3月14日の水戸ホーリーホック戦で負傷してから約2か月。W杯のメンバー発表も控えるなかで、長友復帰が迫っている。（FOOTBALL ZONE編集部）