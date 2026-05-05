aespaウィンター、黒のスーパーロングヘアで雰囲気ガラリ「神々しいとしか表現できない」「オーラが凄すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が5月4日、自身のInstagramを更新。黒のスーパーロングヘアのウィッグを身に着けたショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】紅白出場K-POP美女、スーパーロングヘアで雰囲気ガラリ
ウィンターは、スタジオで撮影中のオフショットを複数枚投稿。サイドが大きくカットアウトされ美しいボディラインがのぞく白のタイトな衣装、ロングブーツ、さらに長く鋭いネイルをつけた幻想的なコーディネートで、膝下まで伸びる黒のスーパーロングヘアを披露している。
この投稿に、ファンからは「神々しいとしか表現できない」「お人形さんみたいな美しさに釘付け」「オーラが凄すぎる」「どんなコンセプトも完璧に着こなせるのすごい」「美しすぎてため息が出る」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場K-POP美女、スーパーロングヘアで雰囲気ガラリ
◆ウィンター、スーパーロングヘア披露
ウィンターは、スタジオで撮影中のオフショットを複数枚投稿。サイドが大きくカットアウトされ美しいボディラインがのぞく白のタイトな衣装、ロングブーツ、さらに長く鋭いネイルをつけた幻想的なコーディネートで、膝下まで伸びる黒のスーパーロングヘアを披露している。
◆ウィンターの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「神々しいとしか表現できない」「お人形さんみたいな美しさに釘付け」「オーラが凄すぎる」「どんなコンセプトも完璧に着こなせるのすごい」「美しすぎてため息が出る」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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