プチ改装でも部屋の印象はここまで変わる【今から始めて“ちょうどいい”DIY】

【今から始めて“ちょうどいい”DIY】

前回は、“木材を切る・組み立てる”といったDIYの基本のキだけで完成する“ちょうどいい”DIYアイデアを紹介したが、「それでも面倒。もっと手軽に部屋の印象を変えたい！」というアナタのために、難易度を下げて“切る・塗る・貼る・敷く”といった簡単アクションのみで仕上がるプチ改装のアイデアをピックアップ。使用する工具も少ないし、同じく原状回復可能なので賃貸物件でもOK。ぜひ気軽にチャレンジしていただきたい。

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DIY MAGAZINE 管理人

セーチさん

福岡の田舎で築40年の中古物件をセルフリノベーションしながら、賃貸業やDIYメディア『DIY MAGAZINE』の運営など幅広く活動中。公式SNSもチェック！

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カツセカ DIY Studio代表

カツセカさん

北海道札幌市で“家のことを全部自分でDIYする人”。宅建士・電気工事士・デザイナーとして、民泊運営なども行う。

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【照明】

■照明をダクトレール＆スポットライトで（DIY MAGAZINE）

▼AFTER

都会的でスタイリッシュな雰囲気を演出してくれるスポットライトだって意外と簡単。直付けタイプは業者に頼む必要があるが、簡易タイプなら天井のシーリングにハメ込むだけ。

使用材料：簡易ダクトレール、スポットライト、プラグを必要分

作業時間：約30分

難易度：★☆☆

予算目安：約2万円

原状回復：可

▼BEFORE

▼POINT

電球の色は揃えた方がイイので、スポットライトは本体のみを購入。こちらの間接照明とメイン照明を組み合わせると明るさも丁度イイ。

■間接照明を仕込んで、部屋をムーディーに（カツセカさん）

▼AFTER

天井の梁や凹凸は、間接照明を仕込むのに最適。取り付けたい箇所にブックシェルフをビス留めし、内側にテープライトを貼れば完成。波打たせて貼ると表情豊かな光が楽しめる。

使用材料：ブックシェルフ、テープライト、取り付け金具を必要分

作業時間：5時間

難易度：★★☆

予算目安：2万円

原状回復：可

▼BEFORE

▼POINT

イケアのアート用飾り棚「MOSSLANDA」を使っても便利。テープライトには、LEDの粒が見えない「ドットレス（COB）」タイプがオススメ。

【床】

■傷んだ床にフロアタイルを敷いて、クリーン＆都会的に変える（DIY MAGAZINE）

▼AFTER

賃貸だと壁は補修済みでも床は傷んだままというケースも多い。そんなお悩みもフロアタイルを敷けば簡単に解決する。壁と色を揃えて白にしたことでクリーンな空間が生まれた。

使用材料：フロアタイルを必要分

作業時間：5〜6時間

難易度：★☆☆

予算目安：8万円（8畳くらいで）

原状回復：可

▼BEFORE

▼POINT

壁自体が歪んでいたりするので敷く順番には要注意。部屋の中心から敷いていき、壁際はカットして調整。これならば隙間もできにくい。

■フローリングを大理石風フロアタイルでブルックリンスタイルに（カツセカさん）

▼AFTER

古い賃貸にありがちなフローリング風の床は何となくダサめ。であれば置くだけでも簡単に設置できて、良い雰囲気に変えてくれるフロアタイルの出番。作業も簡単なのに効果抜群。

使用材料：大理石風フロアタイル、養生テープ、両面テープを必要分

作業時間：2時間

難易度：★☆☆

予算目安：3万円

原状回復：可

▼BEFORE

▼POINT

接着に使う両面テープの下に粘着力の弱い養生テープを貼っておけば跡が残りにくい。心配なら滑り止め付きで置くだけのタイルが最適。

【壁・柱】

■壁紙を貼って・塗って、雰囲気のある珪藻土壁にチェンジ（カツセカさん）

▼AFTER

壁を好きな色で塗り替えたくとも、賃貸では無理なハナシ…なんて諦めることはない。壁紙を貼って、その上から塗料を塗れば現状回復も容易。これで壁色の選択肢もグッと広がる。

使用材料：壁紙、塗料（珪藻土壁材 MURAペイント）、アクドメール、マスキングテープ、壁専用粉のりを必要分

作業時間：3日（実質6時間）

難易度：★★☆

予算目安：約1万円

原状回復：可

▼BEFORE

▼POINT

MURAペイントの下塗り材は2回塗ってムラなく仕上げるのが大事。塗料を塗った後にムラができないようにするアクドメールも必須だ。

■古さ際立つ柱周りをマスキングテープで新鮮な表情に（カツセカさん）

▼AFTER

壁や床に比べて、後回しにしがちな長押や鴨居、柱周り。塗料を塗るにも経年劣化でハゲるたびに塗り直しが必要で面倒。マスキングテープだったら何度も貼り替えできて楽チン。

使用材料：マスキングテープを必要分

作業時間：3時間

難易度：★☆☆

予算目安：5000円

原状回復：可

▼BEFORE

▼POINT

目分量でマスキングテープをカットする際は、ケチらず少し長めにカットしよう。ギリギリでカットすると寸足らずになるので要注意。

■簡単ウォールグリーンで部屋に緑を持ち込む（DIY MAGAZINE）

▼AFTER

部屋に緑が欲しいけれど手入れは面倒。ならば簡単ウォールグリーンに挑戦。すのこに人工芝を貼り、造花やフェイクグリーンを刺して固定するだけ。隙間を作らないのがコツだ。

使用材料：人工芝、ツル状フェイクグリーン、色付き造花、フェイクグリーン、すのこ、枠を必要分

作業時間：3時間

難易度：★★☆

予算目安：4〜5000円

原状回復：可

▼BEFORE

▼POINT

ほとんどの材料が100円均一ショップで手に入るのも嬉しい。壁への設置に磁石を使用すると、自由にレイアウト変更ができてグッド。

【OTHER】

■古めのキッチンを切って・貼るだけで、男っぽく格好よく変える（DIY MAGAZINE）

▼AFTER

引き出しや扉の開閉部に干渉しないよう、粘着性能に優れたアクリル系の両面テープで板を貼っていく。レンジフードは貼り直しも可能な不燃性のカッティングシートでラッピング。

使用材料：壁紙、木材、両面テープ（アクリル系）を必要分

作業時間：3〜4時間

難易度：★☆☆

予算目安：1万円以内

原状回復：可

▼BEFORE

▼POINT

板は塗料を塗って乾いたらワックスで仕上げ。経年変化によって色も濃くなっていくので、この時点ではやや薄めに感じるくらいでOK。

■中古の冷蔵庫をアイアン塗装で、インダストリアルな雰囲気に（カツセカさん）

▼AFTER

アイアン塗装を施すことで中古の冷蔵庫もクールに大変身。2度の重ね塗りがキレイに仕上げるコツ。 ハケか食器用スポンジなどでトントンと叩くように塗るとアイアン感が倍増。

使用材料：塗料（アイアン風）、マルチプライマーを必要分

作業時間：2時間

難易度：★☆☆

予算目安：2000円

原状回復：不可

▼BEFORE

▼POINT

プラスチックは塗料がハゲやすいため、マルチプライマーを下塗りしておくのがベター。またはヤスリで表面を削っておくのも効果的だ。

■家具にモルタル柄風塗装を施して、高級感アップ（カツセカさん）

▼AFTER

DIYした木製テーブルの真新しい風合いが部屋に馴染まない…。そんな時は、モルタル・コンクリート風の塗料を塗ろう。異なる2種類の色を重ね塗りすれば、よりリアルな表情に。

使用材料：塗料（モルタル・コンクリート風）を必要分

作業時間：5時間

難易度：★☆☆

予算目安：4000円

原状回復：不可

▼BEFORE

▼POINT

塗料は水で8倍位に薄めておくのがポイント。刷毛を使わず、クシャクシャにしたビニール袋で塗ることにより絶妙なムラ感が生まれる。

■人工芝とウッドパネルで、ベランダを癒しの空間に（DIY MAGAZINE）

▼AFTER

ベランダで癒しの時間を楽しみたい」という人は、人工芝を敷いてみては。直接ではなく、ウッドパネルの上から人工芝を貼れば、雨が降った際の水捌けもよく手入れもしやすい。

使用材料：人工芝、ウッドパネル、人工芝用両面テープを必要分

作業時間：1〜2時間

難易度：★☆☆

予算目安：1万円くらい（8畳くらいで）

原状回復：可

▼BEFORE

▼POINT

人工芝は耐候年数が長めで、芝の長さは35mm位がグッド。また芝の向きは一定になっていて、見え方も変わる。正解はないのでお好みで

＜COLUMN：イケア家具アレンジ術＞

イケアの家具をカスタマイズして自由に楽しんでいる人は多い。シンプルで使いやすいデザインとサイズ感から、アイデア次第で多用途に使えるのがその理由だ。ここでは+1のアレンジで楽しめる4つの事例をご覧いただこう。

■イケアのキャビネット「IKEA PS」をアレンジして、オフィス感を失くす！（カツセカさん）

▼AFTER

オフィスにマッチするスチール製キャビネットも、ホームセンターでカットしてもらった木材を天板として載せるだけで温かみのある雰囲気が生まれる。木製家具との相性も向上。

使用材料：イケアの「IKEAPS」、木材（板）

▼BEFORE

▼POINT

素材の風合いを活かすなら、天板には塗料ではなくオイルやワックスを塗るだけが正解だ。端部分に意匠を加えるとプロっぽさも増す。

■イケアの棚「KALLAX シェルフユニット」をアレンジして、L字型PCデスクに！（DIY MAGAZINE）

▼AFTER

ベースは電動昇降脚と天板を組み合わせたデスク。天板部分をシェルフユニット（棚）に差し込み、L字型に配置。棚に合わせて天板をカットするのは大変だが、やるだけの価値はある。

使用材料：イケアの「KALLAXシェルフユニット」、木材（板）、電動昇降脚

▼POINT

同じシリーズに引き出しなどのオプションパーツがあるので、そちらを使えばより使い勝手アップ。重量があるので購入時に配送を推奨。

■イケアの棚「JONAXEL シェルフユニット」をアレンジして、書類プリンター収納棚に！ （DIY MAGAZINE）

▼AFTER

「JONAXEL シェルフユニット」を2つ組み立てたら、間にプリンターを挟むように配置。あとはその上に天板を載せて完成。これでプリンター上のデッドスペースも有効活用できる。

使用材料：イケアの「JONAXEL シェルフユニット」、木材（板）

▼BEFORE

▼POINT

天板はただ載せるだけでなくフレームを避けるように一部カットして加工する必要があるが、それも電動工具があれば造作もないレベル。

■イケアの棚「ALEX キャスター付き引き出しユニット」をアレンジして、壁一面のPCデスクに！（DIY MAGAZINE）

▼AFTER

キャスター付きの引き出しユニットは脚として活用するのも手。天板を載せて反対側に脚を付けるだけとイージー。キャスターがあるおかげでレイアウト変更にも対応しやすい。

使用材料：イケアの「ALEXキャスター付き引き出しユニット」、木材（板）、スチール脚

▼BEFORE

▼POINT

白一色は意外に主張が強く、部屋の中で浮いてしまう恐れも…。色を塗ったベニア板を両面テープで貼ることによって柔らかな表情に。

>> 特集【今から始めて“ちょうどいい”DIY】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号60-63ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／ TOMMY（NOHOHON-PRODUCTION） 監修／セーチ（DIY MAGAZINE）、カツセカ（カツセカ DIY Studio）＞

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