「押しつけがましさ」を抑えた、参加案内をする時は何て言う？【好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術】

参加の案内をする

言いかえPOINT

ビジネス上での参加のお誘いは、スマートさが大切。「ご検討のうえ～」はOKですが、「前向きにご検討のうえ～」や「お待ちしております」と言うと、押しつけがましい印象を与えかねません。参加してほしい気持ちを込めつつも、相手の都合や気持ちも考えて、「ご都合がよろしければ～」とひと言添えるといいでしょう。

ワンポイント！「すぐに使える！お願いフレーズ集」

王道フレーズ

恐縮の気持ちを添える

懇願フレーズ

「切にお願い申し上げます」 「お願いできれば幸いです」 「お願いしたく存じます」 「○○していただけると助かります」 「○○をご検討いただけますでしょうか」 「○○いただくことは可能でしょうか」「○○いただくことは可能でしょうか」 「ご迷惑とは存じておりますが～」 「ご無理を承知で申し上げますが～」 「差し支えなければ～」「お頼みできるのは○○様だけです」 「○○様をおいて他にお願いできる方はおりません」

【出典】『好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術』著：山口拓朗