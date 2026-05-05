櫻井心那がマンデー突破で本戦出場 「初めての体験」の渋野日向子は出場権を逃す
＜ミズホ・アメリカズオープン 事前情報◇4日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞ 米国女子ツアーの本戦出場権をかけたローカルクオリファイ（マンデー）が4日に行われた。先週の大会終了後にリシャッフルが実施され、カテゴリーを上げることのできなかった日本勢2人が出場。櫻井心那が出場権を獲得し、渋野日向子は逃した。
〈連続写真〉アドレスは前傾を浅く 渋野日向子は安定感を求めてタテ振りスイングに?
2枠をかけた争いは、ツアー屈指の飛ばし屋のポリー・マック（ドイツ）が4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「72」で回りトップ通過を決めた。 櫻井は3バーディ・4ボギーの「73」で回り、2番手で本戦の出場を決めた。先週の「メキシコ・リビエラマヤオープン」最終日に「70」で回り、42位タイフィニッシュ。「出場機会を増やすため」とその後すぐに移動してマンデーに挑戦し、見事チャンスをモノにした。 一方、先週は日米通じて5試合ぶりに予選を通過した渋野は、4日間戦い59位タイ。「初めての体験」というマンデーに挑戦したが、2バーディ・6ボギー・1ダブルボギーの「78」で5打及ばず出場権を逃した。 本戦には、山下美夢有、竹田麗央、畑岡奈紗、西郷真央、岩井明愛、岩井千怜、勝みなみ、古江彩佳、馬場咲希、吉田優利、笹生優花、原英莉花がエントリーしており、櫻井を加えて13人の日本勢が出場する。
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