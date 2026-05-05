気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが3日に亡くなったことが分かった。4日、所属事務所が発表した。56歳だった。



【写真】インスタグラムの最後の投稿は「スイッチ!」共演者との野球ポーズだった

公式ホームページによると、4月17日、東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明となり、そのまま帰らぬ人となったという。



「あまりの突然の訃報に、社員・所属タレント スタッフ一同 未だ信じがたい思いでおります」と驚きを隠せず、「生前 吉田ジョージを温かく応援してくださったフアンの皆様 関係者の皆様に 心より御礼申し上げます」と記した。



公式ホームのプロフィールには「東海地方で人気のお天気キャスター」と紹介。東海テレビ「スイッチ!」に出演していたほか、これまでもテレビ、ラジオ、CMなど幅広く活動。お天気漫談にも取り組み、「R-1ぐらんぷり」に出場したこともある。



吉田さんが出演していた東海テレビ「スイッチ!」で共演していたタレント・高橋みなみは4日に自身のX(旧ツイッター)に驚きの思いをつづった。 「東海テレビ スイッチ!でご一緒していた気象予報士の吉田ジョージさんがお亡くなりになりました。 いつもとてもわかりやすくお天気についてお話しされる姿はかっこよく、打ち合わせの時も『あの番組見ましたよ!』と気さくに話しかけてくださって、人柄も含めて本当に素敵な方でした。 あまりに突然の事でまだ受け止めきれず、来週の生放送で会えるような気がしてしまっています。ジョージさんいつも本当にありがとうございました。 心からご冥福をお祈りいたします。」



（よろず～ニュース編集部）