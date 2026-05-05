◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第５節１回戦 同大１２―２関学大＝延長１１回＝（４日・ほっともっとフィールド神戸）

同大が、延長で関学大を下し先勝した。９回２死から同点に追い付くと、延長１１回には打者１４人で６安打５四球の猛攻で一挙１０得点。リーグ史上４度目となる１イニング全員出塁を達成する攻撃で勝利した。

※ ※ ※

土壇場で追い付いた。２点を追う９回無死一、二塁の好機で、４番・近藤雅輝（４年＝大阪桐蔭）の代打・杉本一世（２年＝大阪桐蔭）が左前適時打を放ち１点差に迫ると、２死一、二塁で辻井心（４年＝京都国際）が右前に同点タイムリーを放った。

延長１１回には先頭打者となった杉本の安打をきっかけに無死満塁として、辻井が押し出し四球で勝ち越し。その後も攻撃の手を緩めずビッグイニングで押し切った。

竹川智之監督は「（杉本の代打は）流れを変えたい思いで。何とか突破口を見いだしたいと。過去に代打で使っていますが、打撃がいい選手なので」と采配が的中した。杉本は「初球が（球速が）速かったのでノーステップに変えました」と、とっさの判断で快打を放った。下級生での出場も「４回生のおかげ伸び伸びプレーさせてもらっている。楽しく野球が出来ている」と感謝した。

辻井は「自分のミスで点を取られていたので、自分で取り返したかった」と言う。２回２死三塁のピンチで捕逸し、先取点を献上していた。「（先発の）内山（璃力、２年＝仙台育英）が好投していたので…」と意地の同点打となった。「２球目のインコースを満振りしたんです。それで（３球目は）外角で勝負してくると思って」と外角球を右前に運ぶ。捕手としての“読み”もさえた値千金の同点打になった。