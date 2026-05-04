Mrs. GREEN APPLE、「音漏れ目的の来場」に注意喚起 「通行の妨げになる行為かつ近隣住民の方々への生活に影響」
Mrs. GREEN APPLEが4日、公式Xで、「音漏れ目的の来場」について注意喚起を行った。
【Xより】「音漏れ目的の来場」に注意喚起を行ったMrs. GREEN APPLE
Mrs. GREEN APPLEはきょう4日、あす5日にヤンマースタジアム長居で大阪公演を開催している。
公式Xでは、「風の影響が弱まったため、フォトスポット【メメルバルーン】を再開いたしました。実施時間を延長し、本日22:00までとさせていただきます」と案内。
続けて「【音漏れ目的のご来場は禁止】」とし「フォトスポット以外で会場外に滞留されている方におかれましては、ATTENTIONでご案内しております通り、『音漏れ』を目的とした鑑賞や滞留は禁止とさせていただいております」とした。
続けて「公園および周辺通路は近隣住民の方々の生活動線となるため、チケットをお持ちでない方の鑑賞および滞留は通行の妨げになる行為かつ近隣住民の方々への生活に影響が出る可能性があり、ご迷惑となりますのでご遠慮いただけますようお願いいたします」と呼び掛けた。
【Xより】「音漏れ目的の来場」に注意喚起を行ったMrs. GREEN APPLE
Mrs. GREEN APPLEはきょう4日、あす5日にヤンマースタジアム長居で大阪公演を開催している。
公式Xでは、「風の影響が弱まったため、フォトスポット【メメルバルーン】を再開いたしました。実施時間を延長し、本日22:00までとさせていただきます」と案内。
続けて「【音漏れ目的のご来場は禁止】」とし「フォトスポット以外で会場外に滞留されている方におかれましては、ATTENTIONでご案内しております通り、『音漏れ』を目的とした鑑賞や滞留は禁止とさせていただいております」とした。
続けて「公園および周辺通路は近隣住民の方々の生活動線となるため、チケットをお持ちでない方の鑑賞および滞留は通行の妨げになる行為かつ近隣住民の方々への生活に影響が出る可能性があり、ご迷惑となりますのでご遠慮いただけますようお願いいたします」と呼び掛けた。