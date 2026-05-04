▼『エキソドス』収録曲
＜2LP、2LPカラー盤＞
SIDE 1
オープニング
OPENING
デヴィル・インサイド
DEVIL INSIDE
エキソドス ’04
EXODUS ’04
ザ・ワークアウト
THE WORKOUT
SIDE 2
イージー・ブリージー
EASY BREEZY
ティッピー・トウ
TIPPY TOE
ホテル・ロビー
HOTEL LOBBY
SIDE 3
アニマート
ANIMATO
クロスオーヴァー・インタールード
CROSSOVER INTERLUDE
クレムリン・ダスク
KREMLIN DUSK
SIDE 4
ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン
YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN
ワンダー・バウト
WONDER ‘BOUT
レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ
LET ME GIVE YOU MY LOVE
アバウト・ミー
ABOUT ME
＜2CD＞
CD 1：リマスター・アルバム
オープニング
OPENING
デヴィル・インサイド
DEVIL INSIDE
エキソドス ’04
EXODUS ’04
ザ・ワークアウト
THE WORKOUT
イージー・ブリージー
EASY BREEZY
ティッピー・トウ
TIPPY TOE
07. ホテル・ロビー
HOTEL LOBBY
アニマート
ANIMATO
クロスオーヴァー・インタールード
CROSSOVER INTERLUDE
クレムリン・ダスク
KREMLIN DUSK
ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン
YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN
ワンダー・バウト
WONDER ‘BOUT
レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ
LET ME GIVE YOU MY LOVE
アバウト・ミー
CD 2：リミックス、エディット他
収録曲後日発表
＜デジタル配信＞
オープニング
OPENING
デヴィル・インサイド
DEVIL INSIDE
エキソドス ’04
EXODUS ’04
ザ・ワークアウト
THE WORKOUT
イージー・ブリージー
EASY BREEZY
ティッピー・トウ
TIPPY TOE
ホテル・ロビー
HOTEL LOBBY
アニマート
ANIMATO
クロスオーヴァー・インタールード
CROSSOVER INTERLUDE
クレムリン・ダスク
KREMLIN DUSK
ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン
YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN
ワンダー・バウト
WONDER ‘BOUT
レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ
LET ME GIVE YOU MY LOVE
アバウト・ミー
▼『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲
＜LP、LPカラー盤＞
SIDE 1
オン・アンド・オン
On And On
メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI
Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI
アップル・アンド・シナモン
Apple And Cinnamon
テイキング・マイ・マネー・バック
Taking My Money Back
ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）
This One (Crying Like A Child)
SIDE 2
オートマティック・パートII
Automatic Part II
ダーティー・デザイア
Dirty Desire
ポッピン
Poppin’
カム・バック・トウ・ミー
Come Back To Me
メ・ムエロ
Me Muero
＜2CD>
CD 1：リマスター・アルバム
オン・アンド・オン
On And On
メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI
Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI
アップル・アンド・シナモン
Apple And Cinnamon
テイキング・マイ・マネー・バック
Taking My Money Back
05. ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）
This One (Crying Like A Child)
オートマティック・パートII
Automatic Part II
ダーティー・デザイア
Dirty Desire
ポッピン
Poppin’
カム・バック・トウ・ミー
Come Back To Me
メ・ムエロ
Me Muero
CD 2：リミックス、エディット他
収録曲後日発表
＜デジタル配信＞
オン・アンド・オン
On And On
メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI
Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI
アップル・アンド・シナモン
Apple And Cinnamon
テイキング・マイ・マネー・バック
Taking My Money Back
ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）
This One (Crying Like A Child)
オートマティック・パートII
Automatic Part II
ダーティー・デザイア
Dirty Desire
ポッピン
Poppin’
カム・バック・トウ・ミー
Come Back To Me
メ・ムエロ