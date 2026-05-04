声優の森川智之（59）が4日、神奈川県横浜市で行われた「スター・ウォーズの日」のカウントダウンイベントに出席した。

作中に登場する「フォースとともにあらんことを（May the Force be with you）」の語呂合わせから、5月4日がファンの間で「記念日」となっている。今年はシリーズ7年ぶりの劇場版新作「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」（22日公開）が封切られる。

森川は1999年公開の「エピソード1/ファントム・メナス」からオビ＝ワン・ケノービの吹き替えを担当している。ベテランとなり「もうパダワン（ジェダイの見習い騎士）ではいられませんね」と笑った。

吹き替えならではの苦労についても語り「口の細かい動きに日本語を合わせるリップシンクというのが、凄い大変な作業なんです。そこも楽しんでもらえれば。字幕と吹き替え両方楽しんでもらえれば」と呼びかけた。

横浜は第1作の「スター・ウォーズ」を見た思い出の地でもある。「テーマ曲が流れた瞬間に2階席から大歓声とポップコーンの雨が降ってきました。凄かったです」と当時の思い出を語った。