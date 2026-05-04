“多幸感”満載のヒロイン顔♡ ヘルシーな可愛さを際立てる「愛されチークメイク」を攻略！

自分に似あうメイクを追求するのも大事だけど、たまには、自分の魅力を最大限に引き出すメイクに挑戦してみたい...！そこで今回は、北里琉をお手本に、親しみやすさを演出できる「愛されチークメイク」をご紹介します。チークの“塗り方”までこだわることで、海外ガール風の多幸感が手に入るんだとか...♡

親しみやすさを与えたい♡ 愛され多幸感チークにトレンド要素をIN！ フレッシュな甘さのあるブライトピンクのチークをヘルシーに見えるまとい方でオン。それだけで、ピンクが放つハッピーオーラをアップデートできちゃいます♡ チークだけが浮くと幼くなるから、全体にピンクみを仕込んで、おしゃれなワントーン顔に仕上げて。

使用するアイテムはこちら♡ Key item 【a】プラダ タッチ P75 6,930円／プラダ ビューティ

▶クリームからパウダーに変化し、今っぽなソフトマット質感で血色を盛れる。 Other 【b】アートクラス フロッタージュペンシル 09 1,628円／too cool for school

▶涙袋にもするする描け、むらなくきれいに仕上がる。 【c】プロアイパレットエアー 22 3,470円／CLIO

▶甘くソフトなピンクを中心としたアイパレ。 【d】ロムアンド ヴェールライター 02 1,430円／韓国高麗人蔘社

▶オイル配合のパウダーで、シルキーな質感と上品な光沢を演出。 【e】YSL ラブヌード リップ シェイパー 44 4,840円／イヴ・サンローラン ボーテ

▶唇にフィットし、美しい仕上がりを長時間キープ。 【f】 ロムアンド グラスティングカラーグロス 24 1,320円／韓国高麗人蔘社

▶ぷりかわな粘膜カラー。

HOW TO How to チーク 海外ガール風の引き上げチークは旬 目の真下に指でaをなじませる。このとき、目尻からこめかみに向かってぐいっと引き上げるイメージでぼかし広げ、骨格を可愛く強調。指に残ったaを眉下と鼻先にものせ、顔全体のトーンを統一。 How to アイシャドウ c-1とc-2を混ぜてアイホールに、c-3を黒目上と目頭に重ね、c-2を涙袋に塗る。c-4を下目尻から黒目手前までの下まぶたきわに入れ、 How to ハイライト bで涙袋を盛る。dは鼻根と鼻先、ほお骨にオン。 How to リップ ぽってりLIPで可愛げ増し eで唇をフチどってからfを塗り、厚みのあるリップに見せる。

完成♡ 愛級たっぷりのヒロイン顔に変身。親しみやすいオーラをたっぷりまとって♡ ワンピース 26,400円／DEICY ネックレス 9,500円／TUWAKRIM（805showroom） 撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉