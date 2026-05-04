大型連休も後半に入り、先週末から石川県内にも多くの観光客が訪れています。金沢のにぎわいを取材しました。



ゴールデンウィーク後半の5連休が始まった2日。



平本 駿介 記者：

「金沢駅の新幹線ホームに来ています。このように朝から多くの観光客や帰省客などでにぎわっています」



金沢駅では、スーツケースを手に続々と新幹線から降りる人の姿が…

東京からの母娘：

「祖父、祖母に会いに。家族とゆっくり過ごせたらいいなって感じですね」



入り込みのピークを迎えた構内では、多くの帰省客が再会を喜んでいました。



埼玉からの帰省客：

母親：「どこ行きたい？」

子ども：「動物園。(Q. 動物園の何が楽しみ？) カバさんとか、イルカさんとか」



JRによりますと、東京方面に向かう北陸新幹線の指定席は、5日の午後以降6日まで、ほとんどの便で満席となっているということです。



そして、人気の観光地はどこを見渡しても人、人、人。

家族連れ：

「久しぶりに来れてよかったな」

「伝統的だよね」

「でも混んでるよね。ゴールデンウィークだからね」



着物姿が似合うこちらの2人は…



神奈川からの観光客：

「(観光スポットの)ランキングを見て、きょうはここに来ました」

「(着物は)彼女が黒が好きと言っていたので、黒めの色にしました」

「かっこいいです」

4日はぐずついた天気となった石川県内。



こうした中、多くの人が足を運んでいたのが…



中田 智輝 記者：

「午前11時ごろの石川県立図書館です。県内外からの観光客でにぎわっています」



石川県立図書館です。

子ども向けのエリアでは、絵本を読んだり、遊具で遊んだりと、思い思いの時間を過ごす家族連れの姿が見られました。



富山からの利用客：

母親：「前から何回か来たことあるんですけどきれいですし、子どもが遊ぶところもあるので、いとこと一緒に来ました」

子供：「楽しかった。(Q. 何が楽しかった？) 網とか」



東京からの利用客：

「雨降っているから、外も歩くのも小さい子いると難しい。建築も有名ですし、子供の遊び場もあるってことで」



昨年度の来館者数が過去最多の137万人余りとなった石川県立図書館。



4日は県外からも多くの人が訪れ、新たな観光スポットとしても定着しつつあるようです。

