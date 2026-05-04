気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが3日に亡くなったことが分かった。56歳。所属事務所「オフィスキイワード」が4日、公式X（旧ツイッター）で伝えた。訃報を受け、元AKB48でタレントの高橋みなみ（35）がXを通じて吉田さんを追悼した。吉田さんと高橋は東海テレビ「スイッチ！」で共演していた。

吉田さんの所属事務所公式Xで「弊社所属タレントの吉田ジョージが令和8年5月3日に逝去いたしました。享年56歳でした」と報告。「4月17日 東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と経緯を伝えた。

突然の訃報を受け、高橋は「東海テレビ スイッチ！でご一緒していた気象予報士の吉田ジョージさんがお亡くなりになりました。いつもとてもわかりやすくお天気についてお話しされる姿はかっこよく、打ち合わせの時も「あの番組見ましたよ！」と気さくに話しかけてくださって、人柄も含めて本当に素敵な方でした」と故人を偲んだ。

そして「あまりに突然の事でまだ受け止めきれず、来週の生放送で会えるような気がしてしまっています。ジョージさんいつも本当にありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします」とつづった。

吉田さんは、1970年生まれ、千葉県出身。関西大学。気象予報士資格取得後、お天気キャスターとしてテレビ大阪「ニュースBIZ」、東海テレビ「スーパーニュース」などに出演。現在は東海テレビ「スイッチ！」に出演中。東海地方を中心にお天気キャスターとして人気を集めた。また、お天気漫談にも取り組み、2004年、06年、07年、09年、14年、16年「R-1ぐらんぷり」で2回戦進出。06年には「お笑い尼崎大賞」参加273組中の14組に選ばれ、尼崎信用金庫理事長賞を受賞した。