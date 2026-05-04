M!LK「JAPAN JAM」中止で緊急生配信「何か自分たちにできないか」メンバーで1時間会議 同接13万人＆トレンド1位の反響
【モデルプレス＝2026/05/04】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが4日、グループ公式YouTubeチャンネルにて生配信を実施。出演予定だった「JAPAN JAM 2026」（5月2日〜5日／千葉市蘇我スポーツ公園）が当日に中止となったため、メンバーで話し合ってファンに2曲を届けた。
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強風の影響でイベントが当日中止になったことを受け、同グループは緊急で生配信を実施。曽野舜太は「『JAPAN JAM』さんのフェスに朝から出させてもらう予定やったんですけども、天候やったりいろいろな影響で残念ながら中止になってしまって、何か自分たちにできないかということで（配信を）やらせていただきました」と説明した。
塩崎太智は「今日は僕らもすごい楽しみにしていたから、何かちょっとでもお届けさせてもらえないかということで、朝からみんなで急遽（話し合いをした）」と告白。佐野勇斗は「今日（イベント実施が）無理ってなった瞬間にみんなでグループのチャットでぶわーって話して、会議しようとなって」と1時間ほど全員でファンのためにできることを考えたと話した。配信終盤では同イベントで歌うはずだった「アイドルパワー」、そして「好きすぎて滅！」の2曲を披露した。
この生配信は最大同時接続数が13万人、生配信のハッシュタグ「＃デンデンみるくデン」がX（旧Twitter）のトレンド1位になるなど、多くの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆M!LK、1時間会議で生配信実施決定
強風の影響でイベントが当日中止になったことを受け、同グループは緊急で生配信を実施。曽野舜太は「『JAPAN JAM』さんのフェスに朝から出させてもらう予定やったんですけども、天候やったりいろいろな影響で残念ながら中止になってしまって、何か自分たちにできないかということで（配信を）やらせていただきました」と説明した。
◆M!LKの生配信に反響
この生配信は最大同時接続数が13万人、生配信のハッシュタグ「＃デンデンみるくデン」がX（旧Twitter）のトレンド1位になるなど、多くの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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