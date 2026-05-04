韓国国内で女子サッカーの南北対決が行われることになった。北朝鮮のスポーツチームが大規模な選手団を率いて来韓するのは2018年以来、8年ぶりだ。

大韓サッカー協会は4日、「アジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグに参加している北朝鮮のネゴヒャン女子サッカー団（以下、ネゴヒャン）が、20日、水原（スウォン）総合運動場で行われる水原FCウィミン（Suwon FC Women）との準決勝に出場するため訪韓する。規模は選手27人とスタッフ12人の総勢39人で、17日に入国する予定だ」と発表した。ネゴヒャン女子サッカー団は1日、AFCに該当の決定を通知した。

北朝鮮のスポーツチームが韓国で試合を行うのは、2018年9月に昌原（チャンウォン）で開かれた世界射撃選手権大会以来、8年ぶりとなる。当時は動く標的を狙うランニングターゲット種目だけで銀メダル2個と銅メダル2個の計4個のメダルを獲得した。同年12月には、仁川（インチョン）で開かれた国際卓球連盟（ITTF）ワールドツアー・グランドファイナル大会に、北朝鮮のチャ・ヒョシムが韓国の張禹珍（チャン・ウジン）と混合ダブルスを組んで出場するため、選手としては単身で韓国を訪れた。サッカーに限定すれば2014年の仁川アジア大会以来、12年ぶりの来韓であり、女子サッカーのクラブチームとしては初めてだ。

北朝鮮は新型コロナウイルスのパンデミック以降、ウイルスの自国内流入を防ぐために各種国際大会には一貫して不参加を貫いてきた。その後、2023年から様子を見始め、パリオリンピック（五輪）を機に国際スポーツの舞台に完全に復帰した状態だ。10月に開催される愛知・名古屋夏季アジア大会にも、サッカーを含む計17競技に150人余りの選手団を派遣する計画だ。

それとは別に、南北スポーツ交流に関しては最近まで冷ややかな空気が流れていた。2023年12月、北朝鮮が南北を「敵対的な二国間関係」と再定義し、統一への意志放棄を宣言するなど、態度を急変させたことがきっかけとなった。以後、北朝鮮は「南朝鮮」という表記を「韓国」に変え、対話や交流を一切拒否している。昨年7月に光州（クァンジュ）で開催された世界アーチェリー選手権大会も、組織委員会が世界アーチェリー連盟を通じて招待の意思を伝えたが、北朝鮮が拒絶した。

南北の硬塞局面が解消されていない状況で、北朝鮮が異例にも韓国へ選手団を派遣するのは、女子サッカーで確保した国際競争力に対する自信の表れと見ることができる。3月に女子ワールドカップ（W杯）本大会への切符を手にし、16年ぶりに本大会の舞台に立つ資格を得たことで、北朝鮮国内の女子サッカーへの熱気が再び高まっている状態だ。北朝鮮は2024年の国際サッカー連盟（FIFA）U−20（20歳以下）およびU−17（17歳以下）女子W杯を同時制覇し、注目を集めた。

最近の女子サッカー南北直接対決の成績も北朝鮮がリードしている。先月タイで開かれたAFC U−20女子アジアカップ期間中、グループリーグと準決勝で2度の南北対決が行われたが、いずれも北朝鮮が勝利した。ネゴヒャンもまた、今回対戦する水原FCウィミンと昨年11月にミャンマーのヤンゴンでグループリーグの対戦を行い、3−0で完勝している。

北朝鮮がサッカーチームを韓国に派遣する過程では、AFCも一役買った。2日、カナダのバンクーバーで開かれたFIFA評議会の会場で、サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファAFC会長が、金日国（キム・イルグク）北朝鮮サッカー協会長兼北朝鮮体育相と会い、北朝鮮女子サッカーの国際競争力に賛辞を送った。アル・ハリファ会長は「北朝鮮サッカー協会は、アジア大陸全体において、灯台の光のように卓越さを導いてきた」とし、「特に女子サッカー発展の世界的なモデルを提示した」と持ち上げた。金会長もまた「AFCのビジョンとミッションに従い、アジアサッカーのレベルを引き上げる努力に積極的に協力する」と応えた。

北朝鮮がスポーツチームを韓国に派遣することは、これまで中断されていた南北交流をスポーツを通じて再開する可能性が開かれるという点でも意義深い。

ネゴヒャンは2012年に創設され、短期間で北朝鮮女子クラブサッカーの最強の座に登り詰めた企業型クラブだ。平壌（ピョンヤン）を本拠地とし、クラブ名は北朝鮮の有名なたばこおよび食品ブランドの名前に由来している。

ネゴヒャンと水原FCウィミンの対決で勝利したチームは、メルボルン・シティ（オーストラリア）対日テレ・東京ヴェルディベレーザ（日本）の勝者と、優勝トロフィーを懸けて23日に決勝戦を行う。優勝賞金は100万ドル（約1億5670万円）で、準優勝チームには50万ドルが贈られる。