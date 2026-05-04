GWは、久しぶりの長いお休みとなる方も多いのでは。そこで今回は、GWをより充実させる「趣味」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をご紹介します。

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【筆ペンで気軽に水墨画１】黒一色だからこそ、観る人の想像力を刺激する。まずは基本の「点」「線」「面」から 〈初心者でも失敗なし〉ようこそ、墨一色の豊かな世界へ（１）

日本のみならず、近年は海外でも人気が高まっている水墨画。「奥が深くて難しそう」と感じる人でも大丈夫です。肩ひじ張らず気軽に取り組める「筆ペン水墨画」の愉しみを教えます

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絵手紙のモットーは「ヘタでいい、ヘタがいい」。上手に描くことが目的ではなく、自分らしく心を込めて描くことが大事

長らく会えていない友だちや、贈り物を送ってくれた知人に、「絵手紙」を送りませんか。誰でも簡単に描けて、気持ちが伝わる方法としておすすめです。前編はコツと揃えたい道具の紹介から

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【脳活おりがみレッスン１】さまざまなおりがみのベースとなる基本の折り方＜やっこさんベース＞＜鶴ベース＞

四角い紙を折ってさまざまな形を生み出す日本の伝統的な遊び、おりがみ。手先を動かすことは脳にもよい影響がたくさんあるようです。紙の種類や色を選んだり、指先に集中したり、作りながら友だちと会話したり……。楽しく折ることを習慣にして、元気な脳を維持しましょう

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