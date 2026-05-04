純烈の弟分グループ・モナキ、モノトーンコーデで雰囲気ガラリ「誰かわからなかった」「オフモードでもかっこいい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/04】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのグループの公式Instagramストーリーズが、5月4日までに更新された。雰囲気を変えたモノトーンのコーディネートの4人の姿に、反響が寄せられている。
【写真】バズリ中の純烈弟分「印象が全然違う」オフ感満載のメガネ×黒コーデ姿
投稿では、海をバックに手すりにもたれ、談笑しながら笑顔を見せている4人の姿を公開。メンバーカラーのカラフルなステージ衣装とは雰囲気をガラリと変えた黒いTシャツやパンツなどのモノトーンやダークレッドの暗い色のトップスなどを着用している。
この投稿に、ファンからは「オフモードでもかっこいい」「全員メガネでイメージ変わる」「印象が全然違う」「誰かわからなかった」「みんなスタイル良すぎ」などの声が上がっている。
モナキは、純烈リーダー・酒井プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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【写真】バズリ中の純烈弟分「印象が全然違う」オフ感満載のメガネ×黒コーデ姿
◆モナキ、雰囲気変えたモノトーンコーデ公開
投稿では、海をバックに手すりにもたれ、談笑しながら笑顔を見せている4人の姿を公開。メンバーカラーのカラフルなステージ衣装とは雰囲気をガラリと変えた黒いTシャツやパンツなどのモノトーンやダークレッドの暗い色のトップスなどを着用している。
◆モナキの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オフモードでもかっこいい」「全員メガネでイメージ変わる」「印象が全然違う」「誰かわからなかった」「みんなスタイル良すぎ」などの声が上がっている。
◆純烈の弟分・モナキって？
モナキは、純烈リーダー・酒井プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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