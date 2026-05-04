全国的に強風続き 北日本は暴風警戒

きのうからきょうにかけては西日本から東日本で雨と風が強まり、荒れた天気になりました。きょう午後も各地で風の強い状態が続き、北日本では暴風に警戒が必要です。交通機関の乱れなどにお気をつけください。

【CGで見る】風の強い状態続く あす5日(火)正午までの雨の予想シミュレーション

沖縄で梅雨入り 一方で北海道は一部で雪

きょう午後は、太平洋側では天気の回復する所が多くなりますが、北陸や北日本では雨が降り、北海道の道北や標高の高い山では雪の降る所もあるでしょう。全国的に北よりの冷たい空気が流れ込むため、午後は気温が急降下する見込みです。関東も熊谷や前橋などで30℃と、今年、関東で初の真夏日になる予想ですが、夜は空気がヒンヤリとしそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：14℃ 釧路：10℃

青森 ：21℃ 盛岡：19℃

仙台 ：23℃ 新潟：19℃

長野 ：24℃ 金沢：19℃

名古屋：25℃ 東京：28℃

大阪 ：22℃ 岡山：22℃

広島 ：22℃ 松江：19℃

高知 ：23℃ 福岡：21℃

鹿児島：22℃ 那覇：22℃

梅雨入りの発表があった沖縄ではしばらく、くもりや雨の日が多くなりそうです。