【SVリーグ】ジェイテクトSTINGS愛知 3ー0 東京グレートベアーズ（5月1日・男子CS準々決勝）

【映像】線審も思わず笑顔の「珍行動」

男子バレーでアルゼンチン代表選手がサーブを放った直後に審判に“絡む”不思議な光景が見られた。線審も思わず笑顔を浮かべるやり取りにファンも「イン判定になりそう笑」などと反応した。

大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）クォーターファイナルの第1戦が行われ、レギュラーシーズン6位の東京グレートベアーズは同3位のジェイテクトSTINGS愛知と対戦。緊迫の試合の中で、ファンが注目する“珍光景”が起きた。

東京GBが第2セット14ー17とリードを許す場面のことだ。サーブに登場したアウトサイドヒッターのルチアーノ・ヴィセンティンが強烈なサーブを放ったが、これはわずかに後方のラインを超えてしまいアウトの判定。すると、このアルゼンチン代表はおもむろに自陣コートの線審に駆け寄っていき、肩を抱き寄せて何かを話し始めたのだ。199cmの長身選手が“絡む”様子はまるで「あれ、入ってるよな？」と確認しているようにも映った。しかし、線審も笑顔で受け答えしながら首を横に振って、“判定通り”とでも言っているようだった。

このシーンは、東京GBがチャレンジを要求したものの、ボールはラインを超えたところで着地していたため「チャレンジ失敗」。今季レギュラーシーズンで35本ものサービスエースを記録してきたヴィセンティンだったが、この場面は残念ながら失敗となった。

この一部始終を目撃していたファンも一連のやり取りに注目。SNSでは「ルチあまりにも可愛すぎてサーブがイン判定になりそう笑」「ルチちゃん線審にからむの巻」「ルチ、サーブアウトでラインジャッジの肩抱き寄せにいったのヤバすぎる」「ルチめっちゃラインズに入ってるか確認するやん笑笑」などといった声が数多く寄せられていた。

なお、ヴィセンティンはこの試合で1本のエースを決め、アタックでも2本のブロックポイントを含む15得点を挙げるなどチーム最多スコアラーとして躍動。しかし、試合はSTINGS愛知からセットを奪うことができずに0―3でストレート負けを喫した。また、翌日の第2戦も同じく0―3でストレート負けとなり、2年連続でのCS準々決勝敗退となった。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）