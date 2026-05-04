RYOKI MIYAMA（三山凌輝）大阪で初のソロツアー開幕 アーティストとしての強い意志・覚悟見せる「できるからやる。それが一番の答え」
【モデルプレス＝2026/05/04】アーティストのRYOKI MIYAMA（三山凌輝）が5月3日、自身初となる東名阪Zeppツアー「RYOKI MIYAMA First Tour『Back from the coffin.』」をZepp Osaka Baysideにて開幕した。
【写真】元BE:FIRSTメンバー、初ソロツアーで圧巻パフォーマンス披露
ツアータイトルに掲げた『Back from the coffin.』には、「音楽と真摯に向き合い、本物であることを証明するために、どんな障害があろうとも何度でも立ち上がり続ける」という、アーティストとしての強い意志と覚悟が込められている。27歳の誕生日に自ら宣言した「ここがゼロ」という言葉。その覚悟を自らのパフォーマンスで証明する、圧倒的な再始動を見せつけた。
オープニングを飾ったのは、『一刀両断』。鋭利なビートと剥き出しのリリックが瞬時にフロアの熱を引き上げ、場内は開演早々から最高潮に達した。歌・ラップ・ダンスをすべてひとりで担うオールラウンダーとして、アップテンポなナンバーから繊細なバラードまで、圧倒的な表現の幅を一夜に凝縮。“RYOKI MIYAMA”という表現者の底知れぬ幅を余すところなく魅せた。
MCでは、自身の活動を支えるファンへの深い感謝を口にし、「自分は常にその気持ちに応えていかなきゃならない。だから、できることをやる。できるからやる。それが一番の答え」と語り、その言葉通りパフォーマンスで応えた。
なかでも、この日披露された『Tadaima』は、会場に特別な空気をもたらした。三山が「この曲を今日まで取っておいて良かった」と明かしたこの楽曲は、会場のファンを深く魅了。息をのむような空気がフロアを包み、アーティストとファンが感情でつながる瞬間が生まれた。本編終了後も鳴り止まないアンコールに応え、急遽『DOUBLE UP』、さらにはこの日初披露となる新曲『Fanfare』を披露。会場のボルテージを最高潮まで押し上げ、ツアー初日の幕を鮮烈に下ろした。大阪で強烈なスタートを切った本ツアーは、この後、東京、そして自身の地元である名古屋公演へと続く。（modelpress編集部）
公演名： RYOKI MIYAMA First Tour『Back from the coffin.』
日時： 2026年5月3日（日）
会場： Zepp Osaka Bayside
出演： RYOKI MIYAMA（三山凌輝）
RYOKI MIYAMA FIRST TOUR“Back from the coffin.”
2026年5月6日（水・祝）Zepp Haneda（TOKYO）（東京都）
2026年5月9日（土） Zepp Nagoya（愛知県）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元BE:FIRSTメンバー、初ソロツアーで圧巻パフォーマンス披露
◆RYOKI MIYAMA、初のソロツアー開幕
ツアータイトルに掲げた『Back from the coffin.』には、「音楽と真摯に向き合い、本物であることを証明するために、どんな障害があろうとも何度でも立ち上がり続ける」という、アーティストとしての強い意志と覚悟が込められている。27歳の誕生日に自ら宣言した「ここがゼロ」という言葉。その覚悟を自らのパフォーマンスで証明する、圧倒的な再始動を見せつけた。
◆RYOKI MIYAMA、ファンへ感謝「常にその気持ちに応えていかなきゃ」
MCでは、自身の活動を支えるファンへの深い感謝を口にし、「自分は常にその気持ちに応えていかなきゃならない。だから、できることをやる。できるからやる。それが一番の答え」と語り、その言葉通りパフォーマンスで応えた。
なかでも、この日披露された『Tadaima』は、会場に特別な空気をもたらした。三山が「この曲を今日まで取っておいて良かった」と明かしたこの楽曲は、会場のファンを深く魅了。息をのむような空気がフロアを包み、アーティストとファンが感情でつながる瞬間が生まれた。本編終了後も鳴り止まないアンコールに応え、急遽『DOUBLE UP』、さらにはこの日初披露となる新曲『Fanfare』を披露。会場のボルテージを最高潮まで押し上げ、ツアー初日の幕を鮮烈に下ろした。大阪で強烈なスタートを切った本ツアーは、この後、東京、そして自身の地元である名古屋公演へと続く。（modelpress編集部）
◆公演概要
公演名： RYOKI MIYAMA First Tour『Back from the coffin.』
日時： 2026年5月3日（日）
会場： Zepp Osaka Bayside
出演： RYOKI MIYAMA（三山凌輝）
◆今後のスケジュール
RYOKI MIYAMA FIRST TOUR“Back from the coffin.”
2026年5月6日（水・祝）Zepp Haneda（TOKYO）（東京都）
2026年5月9日（土） Zepp Nagoya（愛知県）
【Not Sponsored 記事】