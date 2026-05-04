ファラオ率いるエジプト軍により葦の海に追い詰められたイスラエル民とモーセを救った神の力とは？【聖書】
民を救い出したモーセ
葦の海の奇跡と荒野に降ったマナ
ヨセフの導きでエジプトに移り住み、飢饉（ききん）を生き延びたイスラエルの民でしたが、ファラオは勢力を強めていく彼らを疎（うと）むようになりました。
ファラオはイスラエル人を強制労働で苦しめるとともに、これ以上増えないよう男児の殺害を命じました。しかし、息子を殺すに忍びなかったある女が子を籠（かご）に入れてナイル川の畔（ほとり）に置いたところ、ファラオの娘の目にとまり、子どもは王宮で育てられることになりました。それがモーセです。
成長したモーセはイスラエル人を迫害したエジプト人を殺してしまい、紅海の東側の地域まで逃げ、この地で妻を得ました。
しかし、エジプトで苦しむイスラエル人の声を聞き届けた神は、その導き手とするべくモーセに「民をエジプトから導き出せ」と命じたのです。
そこでモーセは兄のアロンとともにファラオと交渉しますが、ファラオは出国を許しません。これに対し神は疫病（えきびょう）や初子の死といった10の災（わざわ）いでエジプト人を苦しめました。
かたくなだったファラオもついには折れ、イスラエル人の退出を許しましたが、ほどなくファラオは心変わりし、戦車で追いかけてきました。
神は昼は雲の柱、夜は火の柱をもって人々（壮年男子だけでおよそ60万人）を導きましたが、葦（あし）の海のところで追い詰められてしまいます。
この時、モーセは神の力により海を2つに分け、人々を無事に渡らせたのでした。後を追ったエジプト軍は波に飲まれてしまいました。
一行の苦難はさらに続きました。彼らは水や食料の不足に悩まされ不平を言ったのですが、神は苦い水を甘く変えたり、＊マナという不思議な食べ物を降らして、彼らを生き延びさせたのです。
用語解説 ＊マナ 神が天から降らせた食べ物。出エジプト記の記述によると、白いパンのようなもので甘かったという。
【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 聖書』
著者：渋谷伸博 日本文芸社刊
執筆者プロフィール
1960年、東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒。宗教史研究家。よみうりカルチャーなどで神話をテーマとした講座も開講している。著書多数。近著に『一生に一度は参拝したい全国の神社めぐり』『聖地鉄道めぐり』『神々だけに許された地 秘境神社めぐり』『歴史さんぽ東京の神社・お寺めぐり』（いずれもジー・ビー）、『あなたの知らない般若心経』（宮坂宥洪監修、洋泉社新書）、『諸国神社 一宮・二宮・三宮』（山川出版社）などがある。