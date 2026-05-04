『目が4分の1に』『ご飯も食べない』ママに半日会えず元気なしのポメラニアン…“名前”を聞いた瞬間、きゅるきゅるお目目に
飼い主と半日離れただけでぐったりしてしまうポメラニアンの動画がInstagramで話題になっている。投稿したのは「ポメラニアン すのぅ」（@pome_suno_7.13）さん。動画は85.1万回表示、1.3万いいねを記録し、「ママがいいんだよね〜」「小首傾げて可愛すぎます」など多くのコメントが寄せられた。すのぅさんに話を聞いた。
【写真】ママの名前を聞いた瞬間…すのぅくんの目が輝きだした!?
――この日は特に「廃人」ならぬ「廃犬」になってしまった原因は何でしょうか？
「家族と他県まで遊びに行っていたので、半日ほどすのぅと離れていました。こんなに長く離れたのは初めてで、家にいるすのうぅは表情には生気がなく、ご飯もおやつも食べなかったそうです。あまりの悲しそうな表情に、動画を撮ったばぁばは思わず笑っちゃっていました」（pome_suno_7.13さん）
――外出中もすのぅくんのことが頭から離れないのでしょうか？
「行きの車の中から家族みんなですのぅの話題ばかりです。早く会いたくてテンションが下がるので、これからはできる限りすのぅも連れて行きます（笑）」
――再会した瞬間のすのぅくんのリアクションは？
「嬉しすぎて2本脚で激しくジャンプしています。動画に収めたいのですが、飛びかかってくる動きが激しく、カメラを振り落とされます（笑）」
――「本当にマザコンだな」と確信したエピソードを教えてください。
「ママが他のわんちゃんを触ると暴れてパニックになり、暴れすぎてハーネスが抜けてしまいました。道路だったので冷や汗をかきました」
【写真】ママの名前を聞いた瞬間…すのぅくんの目が輝きだした!?
――この日は特に「廃人」ならぬ「廃犬」になってしまった原因は何でしょうか？
――外出中もすのぅくんのことが頭から離れないのでしょうか？
「行きの車の中から家族みんなですのぅの話題ばかりです。早く会いたくてテンションが下がるので、これからはできる限りすのぅも連れて行きます（笑）」
――再会した瞬間のすのぅくんのリアクションは？
「嬉しすぎて2本脚で激しくジャンプしています。動画に収めたいのですが、飛びかかってくる動きが激しく、カメラを振り落とされます（笑）」
――「本当にマザコンだな」と確信したエピソードを教えてください。
「ママが他のわんちゃんを触ると暴れてパニックになり、暴れすぎてハーネスが抜けてしまいました。道路だったので冷や汗をかきました」