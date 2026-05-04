木村和司伝説〜プロ第１号の本性

連載◆第11回：水沼貴史評（１）

JSL（日本サッカーリーグ）の日産自動車、Jリーグ発足後の横浜マリノス（現横浜Ｆ・マリノス）で活躍し、日本代表の攻撃の柱としても輝かしい実績を残してきた木村和司氏。ここでは、そんな稀代のプレーヤーにスポットを当て、その秀逸さ、知られざる素顔に迫っていく――。



木村和司氏を初めて見たときのことについて語る水沼貴史氏 photo by Miki Sano





水沼貴史が木村和司に初めて出会ったのは、1976年の夏。新潟県新潟市で開かれた全国高校総体でのことだった。

「県工は強いぞ。すごい選手がいるから、おまえたちでは絶対に勝てない」

当時、浦和南高校の１年生だった水沼は、準々決勝で県工、すなわち県立広島工業高校との対戦が決まると、監督の松本暁司からやけに危機感をあおるようなことばかり言われたのを記憶している。

「県工と当たるときに、松本監督からそんなことをずっと言われていたので、僕らも当然、試合するのを楽しみにしていました」

終わってみれば、警戒を強めた浦和南が４−０で県工に快勝した。水沼自身も１年生ながら、ハットトリックを達成している。

確かにチームは勝った。だが、松本がその能力を高く評価していた「すごい選手」のインパクトは、想像以上に鮮烈なものだった。

その選手こそ、県工３年の木村和司である。

水沼が述懐する。

「和司さんを最初に見たとき、ちょっとなんか......、今まで出会ったことのない人だったので......。『こういう人が日本にいるんだ！』ぐらいな衝撃を受けたのは覚えています」

すでに木村はユース代表（年代別日本代表）にも招集されており、松本が警戒するのは当然のことだったが、「ただ、僕はまだそこまで和司さんのことを知らなかった」と水沼。むしろ、何の先入観も持たなかったからこそ、受けた衝撃は絶大だったのかもしれない。

「クロスがもうヤバかった。和司さんはウイングだったんですけど、ありえない方向にドリブルしていって......」

通常、ウイングがサイドをドリブルで突破してクロスを上げる場合、多少なりともゴール方向へ向かっていき、クロスを上げる。

ところが、「和司さんは、クロスを上げる方向とは逆方向へ行って上げる。要は、（自分をマークする）相手から離れるほうにボールを持っていって上げるんですよ」。

一度逆方向へ進むことで、クロスを防ごうとする相手選手との距離を空けることができ、「そうすることで、（相手選手に）足を出されても（クロスが）当たらないんです」。

だが、その場合、クロスを上げるときに体を大きくひねることになるため、キックの精度を高めるのが困難なばかりか、そもそも上げることすら難しい。

水沼が、「今で言うと、長友（佑都）に近い」と言うように、水沼の高校時代から半世紀ほどが経過した現在では、木村の技巧はそれほど珍しいものではなくなった。しかし、当時の高校１年生にとっては、「そういうことをやる人は初めて見た」という代物だった。

とりわけ水沼が木村を強く印象に残しているのは、「僕もウイングだったから」。「監督から、クロスを上げる練習もたくさんさせられていた」からでもあった。

「たとえば、うちの高校のサイドバックは、スライディングしながらクロスを上げるのがうまかったんですよ。もう（ゴールライン）ギリギリのボールだけど、間に合うかどうかっていうところをスライディングしながらでも上げる、みたいな。それを僕も『やれ』って言われたけど、全然できなかった」

そう言って苦笑する水沼は、ウイングにとって大きな武器となるクロスに関してはさまざまなパターンを研究し、自分のものにするべく練習を繰り返していた。それゆえ、「自分のなかでも思い入れがあるプレーだった」。

だからこそ、「和司さんを見たときに、『あ、この人、普通じゃないな』って」。優れたウイングならではの直感だった。

自身には真似のできないプレーを見せる木村は、体格的にそれほど目立つものを備えていたわけではない。「もしかしたら、そのときからお腹周りはちょっとブヨブヨしてたかもしれない」と、水沼は冗談めかして笑う。

だが、「たぶん股関節の柔らかさがあったんだと思うけど、（ドリブルで）スルスル抜いてって、そのままグッて（クロスを）上げられる」。その特筆すべき技術に、水沼はとにかく圧倒されていた。

「それしか残ってないですよ、（初対戦のときの）和司さんの印象は」

（文中敬称略／つづく）

木村和司（きむら・かずし）

1958年７月19日生まれ。広島県出身。広島工業高→明治大を経て、1981年にJSL（日本サッカーリーグ）の日産自動車（横浜Ｆ・マリノスの前身）入り。チームの主軸として数々のタイトル獲得に貢献した。その間、日本代表でも「10番」を背負って活躍。1985年のメキシコＷ杯予選における韓国戦で決めたFKは今なお"伝説"として語り継がれている。横浜マリノスの一員としてＪリーグでもプレー。1994年シーズンをもって現役を引退した。引退後は解説者、指導者として奔走。日本フットサル代表（2001年）、横浜Ｆ・マリノス（2010年〜2011年）の指揮官も務めた。国際Ａマッチ出場54試合26得点。

水沼貴史（みずぬま・たかし）

1960年５月28日生まれ。埼玉県出身。浦和市立本太中、浦和南高で全国制覇を経験。その後、法政大学を経て、1983年にJSL（日本サッカーリーグ）の日産自動車（横浜Ｆ・マリノスの前身）入り。金田喜稔、木村和司らとともに数々のタイトルを獲得し、黄金時代を築く。ユース代表、日本代表でも名ウイングとして活躍した。1995年、現役を引退。引退後は解説者、指導者として奔走。2006年には横浜Ｆ・マリノスの指揮官を務めた。国際Ａマッチ出場32試合７得点。