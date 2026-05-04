宮澤エマ“アサ”、信じがたい告白で放心状態に… 4日放送『産まない女はダメですか？』第6話【あらすじ】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06 ※4日は後11：36、『世界卓球2026』放送延長で放送時間が繰り下がる可能性）の第6話が4日放送される。
【場面写真】夫の告白に言葉が出ず…放心状態の宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第6話では、夫・哲也から「妊娠するようにゴムに穴を開けていた」と衝撃の事実を告げられたアサ。信じがたい告白に放心状態となり、哲也と距離を取ろうとするが、アサが家に戻らない状況に哲也は取り乱し、ついには職場にまで現れる。
恐怖を覚えるアサに対し、緒方は寄り添い支えようとする。一方、沙也香（秋元真夏）の行動もエスカレートし、哲也のもとにある画像が送られてくることで、事態は思わぬ方向へと向かう。
【場面写真】夫の告白に言葉が出ず…放心状態の宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第6話では、夫・哲也から「妊娠するようにゴムに穴を開けていた」と衝撃の事実を告げられたアサ。信じがたい告白に放心状態となり、哲也と距離を取ろうとするが、アサが家に戻らない状況に哲也は取り乱し、ついには職場にまで現れる。
恐怖を覚えるアサに対し、緒方は寄り添い支えようとする。一方、沙也香（秋元真夏）の行動もエスカレートし、哲也のもとにある画像が送られてくることで、事態は思わぬ方向へと向かう。