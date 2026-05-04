100年ブランドヘルスニットが贈る夏の最適解。 ストレスフリーな「U.S.コットンメッシュ」誕生

汗ばむ季節を快適に、かつ“きちんと感”も出したい！ そんなときに重宝するのが、風通しの良いメッシュ素材のアイテムです。カジュアルすぎず、ほどよい抜け感が演出できる万能選手。休日のリラックススタイルとしてはもちろん、冷房対策の羽織りなど、デイリーに重宝しないともったいないですね。

とはいえ、やはりシルエットや素材感は非常に大事。Tシャツタイプも生地の厚みや透け感は気にしたいところです。今年も猛暑が予想される中、一足早く爽やかで好感度の高い印象付けをするための1枚をお探しなら、Healthknit（ヘルスニット）の新作“U.S.コットンメッシュ”シリーズがいいかもしれません。

2026年春夏向けに発売されたのは全5アイテム。スキッパーシャツにカーディガン、Tシャツやタンクトップと、あらゆるシーンにフィットするラインナップです。いずれも5390円〜8690円と手に取りやすい価格であるのも◎。

スラックスなどと合わせたキレイめから、ジーンズとの夏らしいスタイル、さらにカーブパンツで流行りを取り入れたりと、手持ちのワードローブとも合わせやすいですよ。

▲「U.S.COTTON MESH CREWNECK SHORT SLEEVE」

共通点は、アメリカ産コットンを採用し、抜群の通気性と上質な肌触りを両立しているところ。一般的なポリエステルメッシュとは異なり、コットンらしい自然な風合いと高い吸水性を備えているので、汗をかきがちな季節でも快適な着心地を叶えてくれます。

メッシュと聞くと「透けるんじゃない？」「生地も薄そう」と思いがちですが、同シリーズはしっかりとした厚みを持たせつつ、メッシュホールを小さめに設計することで透け感を抑えているのが大きな特徴。トップスとして1枚で着こなせます。と同時に抗菌防臭加工も施され、夏の気になるニオイ対策にも配慮してくれています。

▲「U.S.COTTON MESH SKIPPER COLOR SHORT SLEEVE」

「U.S.COTTON MESH SKIPPER COLOR SHORT SLEEVE」（6,930円）は、首元がVネックの開襟タイプで、ほどよい抜け感がイマドキな1枚。顔周りをすっきり見せる効果も嬉しいんです。ネイビーやブラックでパリッと着こなすのもよし。オレンジでゆるく着こなしてリラックス感を出すのもよしと、デイリーウェアとして出番が多くなりそうです。

▲「U.S.COTTON MESH CARDIGAN LONG SLEEVE」

「U.S.COTTON MESH CARDIGAN LONG SLEEVE」（8,690円）は、ちょっと冷房がキツイ…冷えてきた…なんてときにサッと羽織って体調を気遣ってくれるお助けアイテム。Tシャツの上に着るだけでこなれた雰囲気を演出できるスグレモノです。夏場のやりすぎない寒さ対策も含め、1枚は手に入れておきたいところ。

▲「U.S.COTTON MESH FOOTBALL TEE」

また、胸の切り替えと7分丈（クォータースリーブ）がポイントの「U.S.COTTON MESH FOOTBALL TEE」（7,590円）や、ベーシックなデザインでコーデしやすい「U.S.COTTON MESH CREWNECK SHORT SLEEVE」（6,490円）も登場。加えて、ビーチで1枚で着たり、シャツの下にさりげなく取り入れたい「U.S.COTTON MESH TANKTOP」（5,390円）も発売中です。これら全5アイテムの左脇には、同色でブランドロゴ入りのピスネームがさりげなくあしらわれています。

▲「U.S.COTTON MESH TANKTOP」

ゆとりのあるリラックスフィットで、開口部を広く取ることで風通しを良くし、快適性も抜群。メッシュ系アイテムの常識を覆す新作、この夏手に入れて、その心地よさを体感してみてはいかがでしょう。

>> Healthknit

＜文／GoodsPress Web＞

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