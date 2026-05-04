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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【レビュー】KOSS PORTA PRO｜FPSで使えるか検証してみた！」と題した動画を公開した。動画では、普段オーディオやゲーミングデバイスのブログを執筆しているFPSゲーマーの鍋ログが、超軽量有線ヘッドホン「KOSS PORTA PRO」をFPSゲームで実際に使用し、その実用性を徹底検証している。



鍋ログは、ゲームや配信で長時間イヤホンやヘッドホンを装着し、耳や首、肩の痛みに悩む人に向け、重量約60gという超軽量の「KOSS PORTA PRO」を提案する。同製品は1984年に米国で発売された超ロング＆ベストセラーモデルであり、「チープな見た目からは想像できない上質で量感のある低域」が特徴だと説明した。



実際に『Apex Legends』や『VALORANT』で試した結果、良かった点として「非常に軽い装着感」「音質が良い」「開放型のため蒸れにくい」の3点を提示した。オンイヤータイプでありながら荷重がこめかみにかかる設計のため耳が痛くならず、通気性の良いスポンジ製イヤーパッドによって長時間でも快適にプレイできると高く評価している。



一方で、気になった点として「遮音性は皆無」であることや、「本格的なゲーミングイヤホンと比較すると索敵性能は劣る」ことを率直に指摘した。「敵の足音かと思ったら母ちゃんの足音だった」という視聴者のユニークな声を交えつつ、なるべく静かな環境での使用や、場面に応じた使い分けを推奨している。



総括として、同製品を「耳や首の痛みに悩んでいるFPSゲーマー」や「エイム練習を快適にしたい人」に強くおすすめできると断言。日々の長時間の練習時は快適性を重視してPORTA PROを使用し、本番環境では本格的なゲーミングデバイスに切り替えるといった、体への負担軽減と実用性を両立する賢い運用方法を提示している。