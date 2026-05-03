クラシックとモダンを融合した独自デザイン

自動車ファンにとって、毎年冬の風物詩ともいえる「東京オートサロン」は、見逃せないイベントの一つです。

世界中から訪れる自動車メーカーやカスタムショップが最新の技術や独自のデザインを披露するこのイベントは、単なる展示会にとどまらず、自動車のカスタム文化そのものを象徴しています。

【画像】超カッコいい！ これがマツダ斬新「ロードスター“レトロ仕様”」です！（25枚）

2017年の会場では、特にひときわ注目を集めたコンセプトカーがありました。

それが、茨城県鉾田市に拠点を置くカーショップ「DUCKS-GARDEN（ダックスガーデン）」が手がけた「ナイチンゲール」です。

コンセプトカー部門で優秀賞を受賞したこのクルマは、来場者の間で話題を呼びました。

ナイチンゲールは、マツダの「ロードスターRHT（NC型）」をベースにしたオープン2シータースポーツカーです。

ロードスターは1989年に初代モデルが登場して以来、35年以上の歴史を持つマツダの代表的スポーツカーで、現行モデルの4代目ND型（2015年登場）も、歴代から受け継ぐ「人馬一体」の走りを追求することで人気を博しています。

シリーズ全体の累計販売台数は世界で120万台（2024年12月時点）を超えており、その信頼性と運転の楽しさから多くのファンを持つ存在です。

ナイチンゲールに選ばれたのは、2005年発売の3代目ロードスターのうち、2006年に追加された「パワーリトラクタブルハードトップ（RHT）」仕様でした。

ボディサイズは全長4050mm×全幅1728mm×全高1245mm、ホイールベース2330mmで、ベース車の寸法（全長3995mm×全幅1720mm×全高1255mm）から大きく変えることなくカスタマイズされている点が特徴です。

名前の由来は一見すると医療や看護の象徴を連想させますが、実際にはアニメ「機動戦士ガンダム」に登場するモビルスーツに由来しています。こうした遊び心と文化的背景が、ナイチンゲールの魅力をより一層引き立てています。

デザイン面では、丸みを帯びた元のロードスターの形状に独自のボディキットを組み合わせ、まったく新しい印象に仕上げています。

丸目2灯ヘッドライトやスラントノーズを採用し、クラシックな雰囲気を漂わせつつ、現代的なモダンさも兼ね備えたスタイルです。

ダックスガーデンは、このクルマの開発にあたって1968年に登場したマツダの名車「ファミリア ロータリークーペ」をモチーフに、大人のドライバーが満足できる完成度を追求。ボディの曲線や造形にその思想が反映されており、細部までこだわり抜かれています。

ナイチンゲールは単なるショーカーに留まらず、公道走行が可能な設計も特筆すべき点です。

装着されたボディキットは車検対応を前提に設計され、フロントやリアのバンパーはボルトオンで取り付けが可能です。

フェンダーカバーやトランクスポイラーは3Mパネルボンドで固定する仕様となっており、カスタムカーとしての実用性も十分に考慮されています。

ただし、リアバンパーの交換時にはナンバープレートの再封印や寸法変更の申請など、一部注意が必要な点も存在します。

パワートレインはベース車と同様で、2リッター直列4気筒DOHC16バルブエンジンを搭載し、最高出力170ps、最大トルク189Nmを発揮します。このため、外観だけでなく走行性能も十分に楽しむことができます。

さらに興味深いのは、ナイチンゲールのボディキットが市販されている点です。価格（消費税込み）は104万5000円となっており、過去には茨城県鉾田市のふるさと納税返礼品として提供されたこともありましたが、600万円の寄付が必要となる高額な設定や制度改正の影響で現在は終了しています。

なお、2026年4月時点でもボディキットは引き続き購入可能であり、カスタムカー愛好家にとって手に入れやすいアイテムとなっています。

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ナイチンゲールは、東京オートサロン2017で優秀賞を獲得したこともあり、その美しいデザインと高い実用性、そして文化的背景が絶妙に融合したモデルとして記憶に残る一台です。

展示車両としての華やかさだけでなく、日常で楽しめるスポーツカーとしての完成度も兼ね備えており、今後も多くの自動車ファンに愛され続けることでしょう。