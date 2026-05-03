記事ポイント ダーマローラージャパンと「KANGOL BEAUTY」が限定コラボレーションアイテムを発売ドイツ製・医療グレードの162本マイクロニードルを搭載したホームケアローラーとクリーナーのセットKANGOL BEAUTY公式ECサイトで2026年4月1日より販売中、全国34店舗のKANGOLサロンでは5月中旬より順次展開予定 ダーマローラージャパンと「KANGOL BEAUTY」が限定コラボレーションアイテムを発売ドイツ製・医療グレードの162本マイクロニードルを搭載したホームケアローラーとクリーナーのセットKANGOL BEAUTY公式ECサイトで2026年4月1日より販売中、全国34店舗のKANGOLサロンでは5月中旬より順次展開予定

英国発の世界的ファッションブランド「KANGOL」から誕生した日本限定ビューティーライン「KANGOL BEAUTY」と、ダーマローラージャパンが限定コラボレーションアイテムを発売しました。

ドイツ製の医療グレードマイクロニードルを搭載したホームケアローラー「HC 902」とローラークリーナーをセットにした商品で、本企画のためだけにデザインされた特別仕様の限定パッケージで届きます。

ダーマローラージャパン × KANGOL BEAUTY「Dermaroller HC 902 & ROLLER CLEANER SET」





商品名：Dermaroller HC 902 & ROLLER CLEANER SET価格：15,400円（税込）発売：2026年4月1日〜（KANGOL BEAUTY公式ECサイト）／2026年5月中旬〜（全国KANGOLサロン・34店舗）

ダーマローラーの技術力とKANGOL BEAUTYのブランド感を融合させた今回のアイテムは、ホームケア用ダーマローラー「HC 902」とローラークリーナーがひとつのセットになっています。

パッケージはこのコラボレーション企画のためにゼロから設計されたもので、ミニマルで洗練されたデザインに仕上がっています。

発売に先駆けてインフルエンサーを招いたローンチレセプションが開催され、商品を実際に体験できる場が設けられます。

来場したインフルエンサーたちのあいだでこのコラボレーションへの期待が高まり、大きな注目を集めます。

コラボの経緯





「KANGOL BEAUTY」は、80年以上の歴史を持つ英国発の世界的ファッションブランド「KANGOL」から誕生した、日本限定のトータルビューティーブランドです。

GREANNESSが運営しており、全国34店舗のKANGOLサロンを通じて展開しています。

今回はそのKANGOL BEAUTYと、ダーマローラーを日本に届けるダーマローラージャパンが初めてタッグを組み、双方のブランドの個性を凝縮した限定アイテムを実現します。

ローラーの設計





ドイツで製造されたホームケア用ダーマローラー「HC 902」には、162本の鍼が搭載されています。

鍼長0.2mm〜0.3mm、最大線径0.08mmという極小サイズの医療グレードステンレス製マイクロニードルが、肌に対して90度の角度でアプローチします。





肌表面を傷つけることなく肌再生を促進し、有効成分が最適に吸収されるよう設計されたこのローラーは、ドイツの医療グレード基準を満たすステンレス製マイクロニードルを採用しています。

KANGOL BEAUTYの限定パッケージに収められた状態で、「HC 902」とROLLER CLEANERがセットで揃います。

販売情報

「Dermaroller HC 902 & ROLLER CLEANER SET」は、2026年4月1日よりKANGOL BEAUTY公式ECサイトにて購入できます。

全国のKANGOLサロン34店舗では2026年5月中旬より順次販売が始まります。

80年以上の歴史を誇る英国ブランド「KANGOL」のビューティーラインと、ドイツ製・162本マイクロニードル搭載のダーマローラーが組み合わさったこのセットは、本コラボレーションのためだけに設計された限定パッケージで手に入ります。

KANGOL BEAUTY公式ECサイトでは先行販売中で、全国34店舗のKANGOLサロンでは5月中旬以降に順次取り扱いが始まります。

ダーマローラージャパン × KANGOL BEAUTY「Dermaroller HC 902 & ROLLER CLEANER SET」の紹介でした。

よくある質問

Q. KANGOL BEAUTYとはどのようなブランドですか

A. 英国発の世界的ファッションブランド「KANGOL」から誕生した日本限定のトータルビューティーブランドです。

GREANNESSが運営し、全国34店舗のKANGOLサロンを通じて展開されています。

Q. KANGOLサロンでの販売開始時期はいつですか

A. 全国34店舗のKANGOLサロンでは、2026年5月中旬より順次販売が始まります。

KANGOL BEAUTY公式ECサイトでは2026年4月1日より購入できます。

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