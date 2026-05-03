F1マイアミグランプリ　スプリントはマクラーレンのランド・ノリスがポールトゥウィン　予選1位はアントネッリ、2位フェルスタッペン

F1™マイアミグランプリは2日（日本時間3日）スプリントレースが行われ、マクラーレンのランド・ノリスが予選1位からの優勝、ポールトゥウィンを達成した。

スプリントは決勝の3分の1ほどの距離で競う短距離戦。上位には年間王者を決めるチャンピオンシップポイントも与えられる。

2025年の年間王者、マクラーレンのノリスはポールポジションからスタート。1カ月の中断期間でアップデートされたマシンとともに、トップのノリスがリードを広げ、貫禄の走りで見事スプリント優勝を果たした。

一方、史上初10代でポイントリーダーに立つなど絶好調のメルセデスのキミ・アントネッリは、スタートの出遅れも響き、6位と表彰台を逃した。それでも、その後行われた決勝のスタート位置を決める予選では、見事トップタイムをマークし、ポールポジションを獲得した。予選2位はマックス・フェルスタッペン（レッドブル）、3位はシャルル・ルクレール（フェラーリ）となっている。

決勝は悪天候が予想されるため、3時間前倒しの日本時間午前2時開始予定となっている。

◆マイアミグランプリ・スプリント結果

1位 ランド・ノリス（マクラーレン）

2位 オスカー・ピアストリ（マクラーレン）

3位 シャルル・ルクレール（フェラーリ）

4位 ジョージ・ラッセル（メルセデス）

5位 マックス・フェルスタッペン（レッドブル）

6位 キミ・アントネッリ（メルセデス）

7位 ルイス・ハミルトン（フェラーリ）

8位 ピエール・ガスリー（アルピーヌ）

9位 アイザック・ハジャー（レッドブル）

10位 フランコ・コラピント（アルピーヌ）

11位 エステバン・オコン（ハース）

12位 オリバー・ベアマン（ハース）

13位 カルロス・サインツ（ウィリアムズ）

14位 リアム・ローソン（レーシングブルズ）

15位 フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）

16位 セルジオ・ペレス（キャデラック）

17位 ランス・ストロール（アストンマーティン）

18位 アレックス・アルボン（ウィリアムズ）

19位 バルテリ・ボッタス（キャデラック）

NC ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）

NC アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）

DQ ガブリエル・ボルトレト（アウディ）