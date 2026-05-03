イランがアメリカに14項目の提案　攻撃しない保証、海上封鎖の解除など　トランプ大統領「同意できないことを要求している」

イランはアメリカに対し、攻撃しない保証など戦闘終結に向けた14項目の提案を行い、30日以内に全ての問題を解決すべきだと強調しました。

イラン高官は「外交を選ぶか対立を選ぶか、ボールはアメリカ側にある」とけん制しています。

イラン革命防衛隊に近いタスニム通信によりますと、イランが戦闘終結に向けた条件としてアメリカに提示したのは14項目で「攻撃しないという保証」「イラン周辺地域からアメリカ軍の撤退」「海上封鎖の解除」「イランの凍結資産の解除」「賠償金の支払い」「制裁の解除」「レバノンなどすべての地域で戦争終結」「ホルムズ海峡の新たな仕組みの確立」などが含まれるとしています。

また、アメリカは2カ月間の停戦を求めてきたとしていますが、イラン側は戦闘終結に焦点をあて30日以内に問題を解決すべきと強調したということです。

イランはこれらの提案に対するアメリカの公式な回答を待っていると伝えています。

イランのガリババディ外務次官は2日、「外交を選ぶか対立を選ぶか、ボールはアメリカ側にある」と強調すると共に「イランに対するいかなる侵略も撃退する準備を整えている」とアメリカをけん制しました。

これに対しアメリカのトランプ大統領は、イランの提案について「私が同意できないことを要求している」と否定的な考えを示していて、戦闘終結に向けた協議の行方は不透明な状況です。