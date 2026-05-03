元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）は、3日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。最近利用者の増加が伝えられる退職代行サービスの是非をめぐり、自身が関わってきたプロレス業界のケースを引き合いに、コメントした。

この日の放送で、議論のテーマが若者の働き方に及んだ際、MCを務めるエッセイスト阿川佐和子氏（72）が、「今、退職代行ってありますけれど、あれはなるべく、面倒くさいことは、人に頼みたいという…」と言及。これに、ビートたけし（79）は「情が絡むのがいやなんじゃないの？ 会話で情が絡むじゃない。辞めたいんですけどと言うと、（上司が）ぼくは君に期待している、みたいな人間関係がいやで」と、サービスの利用者増につながっている背景を、私見を交えて指摘した。

たけしはまた、「おれの所に若い人がいっぱいいたけれど、直接おれに会って『辞めたい』と言ったのはひとりもいないよ。いつの間にかいなくなっているよ。個人的に辞めますとは言えないんだよ」と、自身の経験を吐露。出演者が驚く中で、アルピニスト野口健氏は「それは逃げているんですよ」とツッコんだ。

一方、北斗は退職代行サービスについて「私は、は一社会人としてどうなのかなと思うところはある」とした上で、たけしの発言を念頭に「プロレス界も『飛んじゃう』やつがいるんですよ。『飛ぶ』というんですが、夜逃げですよね」と明かし、「寮や道場のかぎとかも持ってそのままいなくなって、連絡もつかなくなる。そう考えると、退職代行が（代わりに辞めると）言ってくれれば、かぎとかだけはちゃんと返せよって言えるじゃないですか」と指摘した。

たけしも「だれかに頼んでやってくれる方が、ありがたいよね」と応じたが、野口氏は「本来、人間関係はいちばん大事な話。そこを、人間と人間が感情をぶつけることは面倒でいやだとなって、代行が当たり前になると、日常的な会話が成り立つんですか?になって、（会話ではなく）全部メールだけにしましょうと（なってしまう）」と、問題意識を示した。