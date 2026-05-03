「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥−中谷潤人」で、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）のインスペクターとして試合進行役を務めたお笑いトリオ・ロバートの山本博が３日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に生出演した。

ビッグマッチのリングに入っていた山本は、「インスペクターといって選手の健康チェックと、セコンドにもルールがありまして全部監視しないといけない」と自身の責務を説明。「昨日は井上選手の担当になりまして。井上選手が（会場に）入ってからずっとチェック。緊張感はありますけど、ご本人はいたって普通に過ごされて、試合まで。試合前にカッと集中する感じですよね」と間近で味わった空気を伝えた。

世紀の一戦で大仕事を成し遂げた山本には、ＳＮＳで称賛の声が殺到。「スタッフで関わってるってすごい」「裏方でもしっかり仕事してるのさすが」「影の立役者すぎるわ」「山本博似の人かと思ったらガチやった」「スタッフとして完璧にこなしててカッコいい！」などと、賛辞が次々寄せられていた。

山本は２００８年にテレビ企画でプロボクサーライセンスを、１５年にはトレーナーライセンスをそれぞれ取得。２４年２月にはＪＣＢインスペクターライセンス取得を発表した。