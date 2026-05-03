シクサーズが逆転3連勝で1回戦突破…セルティックスを撃破、エンビードが34得点の活躍

5月3日（現地時間22日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではフィラデルフィア・セブンティシクサーズが敵地のTDガーデンでボストン・セルティックスとの第7戦に臨んだ。

崖っぷちの状況から2連勝を飾り、3勝3敗に持ち込んだ第7シードのシクサーズは試合開始からジョエル・エンビード、VJ・エッジコム、ポール・ジョージの連続得点で9－0のラン。タイリース・マクシーやケリー・ウーブレイJr.も得点を重ね、ジェイソン・テイタムを欠く相手に対して14点のリードを奪った。

第2クォーターは開始3分18秒から0－10のランで一時リードを許したものの、エッジコムの3ポイントシュートなどで逆転。エンビードやジョージを中心に試合を進め、55－50と5点リードで前半を折り返した。

後半は第3クォーター残り3分18秒からジョージ、マクシー、エッジコムの連続得点で試合最大18点のリードを奪ったが、その後はセルティックスの反撃に遭い、第4クォーターは4度にわたって1点差に詰め寄られる展開。それでも、エンビードとマクシーの得点でリードを守ると、終盤は獲得したフリースローを確実に沈め、109－100で逃げきった。

シクサーズはエンビードが34得点12リバウンド6アシスト、マクシーが30得点11リバウンド7アシスト、エッジコムが23得点6リバウンド、ジョージが13得点、ウーブレイJr.が6得点5リバウンドを記録した。

なお、シクサーズはカンファレンス・セミファイナルでニューヨーク・ニックスと対戦する。

■試合結果



ボストン・セルティックス 100－109 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ



BOS｜19｜31｜25｜25｜＝100



PHI｜32｜23｜33｜21｜＝109