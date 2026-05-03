佐久間大介がピンクヘアをラフに下ろしたスタイルに「新鮮」の声！遊び心ある私服＆自然体な雰囲気に「少年みがあってかわいい」「ビジュ良すぎる」「髪伸びてる」「萌え袖たまらん」

【写真】佐久間大介『マテムり』オフショット／佐久間大介＆親友の九州旅行ショット／おそろいヘアの佐久間大介＆目黒蓮／佐久間大介の様々なヘアアレンジ

文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（マテムり）の公式Xが更新され、佐久間大介のオフショットが公開された。

■佐久間大介、髪を下ろしたラフなスタイルで近況ショット

5月2日の放送は佐久間のソロ回。最近のお休みで楽しんだ旅行についてトークを展開した。

公開されたのは、スタジオで撮影された佐久間のオフショット。

佐久間はピンクヘアをラフに下ろしたスタイルで、ダークカラーのスウェットにデニムを合わせたカジュアルな装い。番組ボードを手に、カメラをまっすぐ見つめている。

普段の華やかなヘアセットとはまた違う、自然体な雰囲気が際立つ1枚だ。

さらに、Instagramで投稿していた九州旅行の思い出ショットと同じく、デニムパンツにはイカのキーホルダーや木札のようなチャームをつけており、遊び心のある着こなしも目を引く。

SNSでは「ノーセットヘア新鮮」「少年みがあってかわいい」「ビジュ良すぎる」「髪伸びてる」「またイカのキーホルダーつけてる！」「萌え袖たまらん」といった声が寄せられている。

■佐久間大介、親友との九州旅行ショット

■おそろいヘアの佐久間大介＆目黒蓮

■佐久間大介の様々なヘアアレンジ

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/